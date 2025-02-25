Строительная отрасль в поисках нового баланса

— Сейчас строительная отрасль находится в поисках нового баланса. Во втором полугодии 2024 года девелопмент жилой недвижимости стал другим, можно говорить о завершении цикла, который длился почти 6 лет с 2019 года. Произошел ряд событий, которые оказали существенное влияние на отрасль. Это, во-первых, редизайн льготных ипотечных программ и переход к адресной поддержке. Во-вторых, сохранение ключевой ставки на высоком уровне. В начале прошлого года она была на уровне 16%. Были ожидания, что ключевая ставка начнёт снижаться в течение 2024 года, но по факту она прибавила ещё 5%, и мы закончили год на отметке 21%. Это привело к тому, что кредиты для застройщиков стали дороже. В-третьих, еще один важный фактор — это конкуренция на рынке за трудовые ресурсы на фоне рекордно низкой безработицы и изменения миграционной политики.