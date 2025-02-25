Свалку из шкур и внутренностей животных обнаружили под Новосибирском

Вблизи деревни Алексеевка Толмачевского сельсовета Новосибирской области местные жители уже не первый раз замечают кучи останков животных, включая шкуры и внутренности. По словам мужчины, который поделился видеороликом в соцсетях, неподалеку от населенного пункта регулярно образуется скотомогильник, который растет с каждым днем.