Свалку из шкур и внутренностей животных обнаружили под Новосибирском

Posted 25 февраля, 09:52
Published 25 февраля, 09:52
Modified 25 февраля, 10:30
Updated 25 февраля, 10:30
Вблизи деревни Алексеевка Толмачевского сельсовета Новосибирской области местные жители уже не первый раз замечают кучи останков животных, включая шкуры и внутренности. По словам мужчины, который поделился видеороликом в соцсетях, неподалеку от населенного пункта регулярно образуется скотомогильник, который растет с каждым днем.
Автор кадров дополнил, что жители района обратились в правоохранительные органы, администрацию сельсовета и прокуратуру. Причем с жалобами они обращаются уже не первый раз.
«Уже долгое время местные мигранты закапывают останки животных. Несмотря на запросы, уполномоченные лица не предпринимают никаких действий. Кроме того, уже поступают угрозы о физической расправе в адрес недовольных местных жителей», — рассказал местный житель.
Проблема незаконных скотомогильников в сельской местности не еденичная. С аналогичной ситуацией недавно столкнулись жители села Лозовское Новосибирской области. Отметим, что наличие останков животных, особенно вблизи населенных пунктов, может стать причиной серьезных экологических и санитарных угроз.