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Posted 25 февраля, 09:52

Published 25 февраля, 09:52

Modified 25 февраля, 10:30

Updated 25 февраля, 10:30

Черная овца

Свалку из шкур и внутренностей животных обнаружили под Новосибирском

25 февраля 2025, 09:52
Фото: 1MI. Черная овца
В селе под Новосибирском местные жители жалуются на скотомогильник из шкур и органов животных, который организовали мигранты.

Вблизи деревни Алексеевка Толмачевского сельсовета Новосибирской области местные жители уже не первый раз замечают кучи останков животных, включая шкуры и внутренности. По словам мужчины, который поделился видеороликом в соцсетях, неподалеку от населенного пункта регулярно образуется скотомогильник, который растет с каждым днем.

Автор кадров дополнил, что жители района обратились в правоохранительные органы, администрацию сельсовета и прокуратуру. Причем с жалобами они обращаются уже не первый раз.

«Уже долгое время местные мигранты закапывают останки животных. Несмотря на запросы, уполномоченные лица не предпринимают никаких действий. Кроме того, уже поступают угрозы о физической расправе в адрес недовольных местных жителей», — рассказал местный житель.

Проблема незаконных скотомогильников в сельской местности не еденичная. С аналогичной ситуацией недавно столкнулись жители села Лозовское Новосибирской области. Отметим, что наличие останков животных, особенно вблизи населенных пунктов, может стать причиной серьезных экологических и санитарных угроз.

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#Алина Гурицкая#Экология#Происшествия#Новосибирская область#Мигранты#Жалобы#Скотомогильник#Правоохранительные органы
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