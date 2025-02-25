ТОП-6 мифов о профилактике кариеса, над которыми смеются стоматологи

Один из самых распространённых мифов о здоровье полости рта заключается в том, что продукты без сахара — полностью безопасны для зубов, однако это не так. Например, многие напитки и леденцы без сахара могут вызывать эрозию зубной эмали, приводить к кариесу и повышенной чувствительности. Это связано с тем, что в них много лимонной кислоты, которая является основной причиной кариеса.