ТОП-6 мифов о профилактике кариеса, над которыми смеются стоматологи

Posted 25 февраля, 06:26
Published 25 февраля, 06:26
Modified 25 февраля, 07:31
Updated 25 февраля, 07:31
Мы знаем с детства, что потребление слишком большого количества сахара повышает риск развития кариеса. Это происходит из-за того, что сладкая пища питает бактерии, образующие зубной налёт, в результате чего увеличивается количество кислот, разрушающих поверхность зубов.
Однако дело не только в количестве потребляемого сахара, но и в том, как часто зубы подвергаются его воздействию в течение дня. Например, леденцы, шоколад и безалкогольные сладкие напитки — не единственные «вредные» источники сахара. Слишком большое количество сока, фруктов или подслащённого йогурта может нанести такой же вред. А крахмалистые продукты, содержащие углеводы, также могут привести к образованию зубного налёта.
Что делать?
Не перекусывайте сладким, а отдавайте предпочтение полезным перекусам, таким как овощи, сыр и орехи. Пейте много фторированной водопроводной воды в течение дня, которая поможет укрепить слабые места эмали.
Один из самых распространённых мифов о здоровье полости рта заключается в том, что продукты без сахара — полностью безопасны для зубов, однако это не так. Например, многие напитки и леденцы без сахара могут вызывать эрозию зубной эмали, приводить к кариесу и повышенной чувствительности. Это связано с тем, что в них много лимонной кислоты, которая является основной причиной кариеса.
Что делать?
Прежде чем покупать продукты без сахара или напитки, обязательно проверьте их состав на наличие лимонной (330) и фосфорной (338) кислоты. Если вам нужно выпить или съесть что-то кислое, не стоит чистить зубы сразу после еды. Сочетание кислоты и механической чистки может привести к разрушению зубной эмали. Пейте фторированную водопроводную воду и тщательно полощите рот.
Чрезмерная чистка зубов — ещё один распространённый миф о гигиене полости рта. Излишняя гигиена может привести к рецессии дёсен и стиранию зубов из-за абразивных свойств многих видов зубной пасты и жёсткости зубных щёток.
Что делать?
Избегайте чрезмерной чистки зубов, используя щётку с мягкой щетиной и щадящую технику чистки. Чистите зубы в течение двух минут два раза в день, используя зубную пасту с фтором. Также следует чистить зубы зубной нитью один раз в день.
В течении дня после еды можно полоскать рот водой из-под крана и жевать жевательную резинку, чтобы очистить зубы и стимулировать выработку слюны. Она помогает сбалансировать уровень кислот во рту и снижает риск развития кариеса.
Зубные пасты для отбеливания зубов и наборы для самостоятельного отбеливания могут содержать вредные химические вещества или перекись водорода в высокой концентрации. Процедура отбеливания зубов в салоне также может быть опасной.
К потенциальным проблемам относятся чувствительность зубов, воспаление дёсен и отсутствие надлежащего контроля. Однако это стоматологический миф, что все процедуры отбеливания зубов вредны.
Что делать?
Если процедуру проводит квалифицированный стоматолог, который может оценить состояние здоровья зубов, отбеливание зубов может быть безопасным и эффективным. При повышенной чувствительности многие специалисты предлагают индивидуальные отбеливающие каппы, которые обеспечивают лучший результат отбеливающего средства и меньшее раздражение дёсен.
Существует ряд очевидных признаков, указывающих на наличие кариеса. К ним относятся чувствительность зубов, боль, изменение цвета, болезненное жевание или даже видимая дырка. Однако можно вообще не чувствовать боли, что может привести к более серьёзным проблемам. Кариес способен незаметно разрастаться и начать затрагивать нерв (пульпу) внутри зуба.
Что делать?
В связи с незаметным развитием кариеса очень важно проходить регулярные осмотры у стоматолога, включая рентген. Врач может выявить проблемы на ранней стадии и порекомендовать подходящее лечение, чтобы они не превратились в большие.
Вопреки распространённому заблуждению о том, что фторированная вода опасна для здоровья, многочисленные исследования подтвердили её безопасность и эффективность в предотвращении кариеса. Однако результаты показывают, что фторирование воды значительно снижает риск развития кариеса на 26–44% у детей и подростков и на 27% у взрослых.
Что делать?
В России не предусмотрено дополнительное фторирование централизованного водоснабжения. Однако восполнит дефицит микроэлемента можно, если использовать питьевую воду с его добавлением.