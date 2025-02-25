В Новосибирске начали выпускать детали для дронов

Площадь производства уникальных композитных материалов для беспилотников, медицины и спорта увеличат в три раза на территории строящегося «Кампуса Академпарка» в Новосибирской области. Эта работа направлена на развитие технологического суверенитета региона в производстве современных конструкций для дронов и даже аэротакси, а также протезов стоп, сверхлегких лыж, сноубордов.