В Новосибирске начали выпускать детали для дронов

Posted 25 февраля, 07:59
Published 25 февраля, 07:59
Modified 25 февраля, 08:01
Updated 25 февраля, 08:01
Площадь производства уникальных композитных материалов для беспилотников, медицины и спорта увеличат в три раза на территории строящегося «Кампуса Академпарка» в Новосибирской области. Эта работа направлена на развитие технологического суверенитета региона в производстве современных конструкций для дронов и даже аэротакси, а также протезов стоп, сверхлегких лыж, сноубордов.
Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев 25 февраля ознакомился с возможностями малой инновационной компании — резидента Академпарка, специализирующейся на передовых разработках в области инжиниринга композитных материалов. Инноваторы продемонстрировали ключевые проекты, реализуемые при содействии правительства Новосибирской области.
«Разработки, с которыми мы сегодня ознакомились, — наглядное воплощение целей национальных проектов „Новые материалы и химия“ и „Беспилотные авиационные системы“. Правительство региона делает ставку на малые инновационные компании, как ключевых игроков технологического суверенитета. Именно поэтому мы развиваем инфраструктуру Академпарка, площадь объектов которого увеличится почти в 2 раза», — подчеркнул Вадим Васильев.
В 2024 году в активную фазу перешло строительство нового производственного корпуса площадью 1,5 тыс. кв. м в посёлке Ложок, что позволит расширить линейку продукции для авиационной отрасли. Общая стоимость проекта расширения инфраструктуры Академпарка — более 8 млрд рублей, из них более 3 млрд рублей — бюджетные инвестиции правительства Новосибирской области.
По словам гендиректора компании Виталия Лосева, цель компании — не просто замещать импорт, но и создавать продукты, превосходящие зарубежные аналоги, но при этом более доступные по стоимости.
«Новый производственный корпус позволит наладить производство материалов для сферы авиации из сложносоставных композитов — для создания конструкций для дронов, и в будущем, для аэротакси», — отметил Виталий Лосев.
Всего в 2024 году министерством науки и инновационной политики поддержаны 47 инновационных проектов, общий объем поддержки составил около 150 млн рублей.