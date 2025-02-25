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Posted 25 февраля, 07:59

Published 25 февраля, 07:59

Modified 25 февраля, 08:01

Updated 25 февраля, 08:01

Производство показали министру науки Вадиму Васильеву

В Новосибирске начали выпускать детали для дронов

25 февраля 2025, 07:59
Фото: nso.ru. Производство показали министру науки Вадиму Васильеву
Сверхлегкие конструкции для летательных аппаратов будут производить в так называемом «Кампусе Академпарка».

Площадь производства уникальных композитных материалов для беспилотников, медицины и спорта увеличат в три раза на территории строящегося «Кампуса Академпарка» в Новосибирской области. Эта работа направлена на развитие технологического суверенитета региона в производстве современных конструкций для дронов и даже аэротакси, а также протезов стоп, сверхлегких лыж, сноубордов.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев 25 февраля ознакомился с возможностями малой инновационной компании — резидента Академпарка, специализирующейся на передовых разработках в области инжиниринга композитных материалов. Инноваторы продемонстрировали ключевые проекты, реализуемые при содействии правительства Новосибирской области.

«Разработки, с которыми мы сегодня ознакомились, — наглядное воплощение целей национальных проектов „Новые материалы и химия“ и „Беспилотные авиационные системы“. Правительство региона делает ставку на малые инновационные компании, как ключевых игроков технологического суверенитета. Именно поэтому мы развиваем инфраструктуру Академпарка, площадь объектов которого увеличится почти в 2 раза», — подчеркнул Вадим Васильев.

В 2024 году в активную фазу перешло строительство нового производственного корпуса площадью 1,5 тыс. кв. м в посёлке Ложок, что позволит расширить линейку продукции для авиационной отрасли. Общая стоимость проекта расширения инфраструктуры Академпарка — более 8 млрд рублей, из них более 3 млрд рублей — бюджетные инвестиции правительства Новосибирской области.

По словам гендиректора компании Виталия Лосева, цель компании — не просто замещать импорт, но и создавать продукты, превосходящие зарубежные аналоги, но при этом более доступные по стоимости.

«Новый производственный корпус позволит наладить производство материалов для сферы авиации из сложносоставных композитов — для создания конструкций для дронов, и в будущем, для аэротакси», — отметил Виталий Лосев.

Всего в 2024 году министерством науки и инновационной политики поддержаны 47 инновационных проектов, общий объем поддержки составил около 150 млн рублей.

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#Новосибирск#Инновации#Производство#Дроны#Академпарк
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