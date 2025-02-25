В Новосибирске раскрыли, сколько школ в феврале закрыли на карантин из-за ОРВИ

На 24 февраля 2025 года в области не было зафиксировано ни одного случая перевода образовательных организаций на дистанционный формат в связи с высокой заболеваемостью среди школьников. В Министерстве образования подчеркнули, что заболеваемость школьников гриппом и ОРВИ регулярно мониторится и ежедневно обновляется, что позволяет оперативно реагировать на изменения ситуации. Ограничения вводят, если число заболевших составляет более 20%.