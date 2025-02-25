В Новосибирске раскрыли, сколько школ в феврале закрыли на карантин из-за ОРВИ

Posted 25 февраля, 10:37
Published 25 февраля, 10:37
Modified 25 февраля, 10:39
Updated 25 февраля, 10:39
Сезон острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в Новосибирской области, который традиционно приводит к значительному увеличению заболеваемости, не привел к закрытию школ на дистанционное обучение в феврале 2025 года. Несмотря на определённый рост случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в образовательных учреждениях региона продолжился очный процесс обучения.
На 24 февраля 2025 года в области не было зафиксировано ни одного случая перевода образовательных организаций на дистанционный формат в связи с высокой заболеваемостью среди школьников. В Министерстве образования подчеркнули, что заболеваемость школьников гриппом и ОРВИ регулярно мониторится и ежедневно обновляется, что позволяет оперативно реагировать на изменения ситуации. Ограничения вводят, если число заболевших составляет более 20%.
Кроме того, в регионе фиксируется умеренный рост случаев ОРВИ и гриппа, однако циркулирующие вирусы в основном являются вакцинными штаммами, что позволяет держать заболеваемость под контролем, благодаря высокой прививочной активности среди населения. Специалисты отмечают, что в последние две недели основной циркуляцией вирусов занимались риновирусы и респираторно-синцитиальный вирус, которые вызывают заболевания дыхательных путей, но не представляют особой угрозы для вакцинированных.