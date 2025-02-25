В Новосибирске разыскивают двух подростков, пропавших пять дней назад

Родные мальчиков надеются, что их дети найдутся живыми и невредимыми. Они просят всех, кто мог видеть Сергея и Данила, или обладает какой-либо информацией о них, немедленно сообщить по телефонам: 112 — единая служба спасения, 8 (800) 700-54-52 — горячая линия «ЛизаАлерт».