В Новосибирске разыскивают двух подростков, пропавших пять дней назад

Posted 25 февраля, 08:06
Published 25 февраля, 08:06
Modified 25 февраля, 08:08
Updated 25 февраля, 08:08
Родные и волонтеры обеспокоены их судьбой и просят горожан помочь в поисках. Пропавшие — 13-летний Сергей Мищук и 12-летний Данил Баринов. По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», мальчики не выходят на связь с момента исчезновения, их местонахождение неизвестно.
Волонтеры уже распространили ориентировки по городу, проводятся поисковые мероприятия в местах, где подростки могли находиться. Полиция также подключилась к поискам и проверяет возможные версии их исчезновения.
Родные мальчиков надеются, что их дети найдутся живыми и невредимыми. Они просят всех, кто мог видеть Сергея и Данила, или обладает какой-либо информацией о них, немедленно сообщить по телефонам: 112 — единая служба спасения, 8 (800) 700-54-52 — горячая линия «ЛизаАлерт».