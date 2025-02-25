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Posted 25 февраля, 08:06

Published 25 февраля, 08:06

Modified 25 февраля, 08:08

Updated 25 февраля, 08:08

Поиски человека

В Новосибирске разыскивают двух подростков, пропавших пять дней назад

25 февраля 2025, 08:06
Фото: 1MI. Поиски человека
В Кировском районе Новосибирска продолжаются поиски двоих подростков, которые бесследно исчезли 21 февраля.

Родные и волонтеры обеспокоены их судьбой и просят горожан помочь в поисках. Пропавшие — 13-летний Сергей Мищук и 12-летний Данил Баринов. По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», мальчики не выходят на связь с момента исчезновения, их местонахождение неизвестно.

Пропавшие дети
Пропавшие дети. Фото: ЛизаАлерт

Волонтеры уже распространили ориентировки по городу, проводятся поисковые мероприятия в местах, где подростки могли находиться. Полиция также подключилась к поискам и проверяет возможные версии их исчезновения.

Родные мальчиков надеются, что их дети найдутся живыми и невредимыми. Они просят всех, кто мог видеть Сергея и Данила, или обладает какой-либо информацией о них, немедленно сообщить по телефонам: 112 — единая служба спасения, 8 (800) 700-54-52 — горячая линия «ЛизаАлерт».

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Подростки#Кировский район#Лиза Алерт
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