В Новосибирске таксист выстрелил в лицо пассажиру

Инцидент произошёл на одной из центральных улиц города, когда пассажир, желавший заказать такси для перевозки складной стремянки, столкнулся с категорическим отказом водителя принять такой груз. По информации АСТ-54, таксист объяснил свою позицию тем, что предмет является негабаритным, однако клиент настоял на том, чтобы поездка состоялась.