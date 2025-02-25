В Новосибирске таксист выстрелил в лицо пассажиру

Posted 25 февраля, 12:26
Published 25 февраля, 12:26
Modified 25 февраля, 12:28
Updated 25 февраля, 12:28
Инцидент произошёл на одной из центральных улиц города, когда пассажир, желавший заказать такси для перевозки складной стремянки, столкнулся с категорическим отказом водителя принять такой груз. По информации АСТ-54, таксист объяснил свою позицию тем, что предмет является негабаритным, однако клиент настоял на том, чтобы поездка состоялась.
Ссора накалилась до предела, когда пассажир заявил, что подаст жалобу в службу поддержки сервиса. По неподобающей реакции водителя, ситуация быстро перешла в открытую конфронтацию. Водитель, не найдя другого выхода и, видимо, под влиянием эмоций, вынул некий предмет, похожий на газовый пистолет, и произвел выстрел в сторону пассажира.
Свидетели происшествия, утверждают, что после выстрела таксист сразу покинул место инцидента, оставив раненого клиента на улице. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники скорой помощи и полиция. Пострадавшему клиента оказали первую медицинскую помощь, а также приняли его заявление о случившемся. Правоохранительные органы начали проверку для установления всех обстоятельств инцидента и определения мотивации водителя.
В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что заявление о конфликте зарегистрировано, и специалисты ведут расследование.