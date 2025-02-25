atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 12:26

Published 25 февраля, 12:26

Modified 25 февраля, 12:28

Updated 25 февраля, 12:28

Пострадавший во время конфликта

В Новосибирске таксист выстрелил в лицо пассажиру

25 февраля 2025, 12:26
Фото: АСТ-54. Пострадавший во время конфликта
В понедельник, 24 февраля 2025 года, в центре Новосибирска водитель такси, столкнувшись с недовольством пассажира из-за перевозки негабаритного предмета, выстрелил в него.

Инцидент произошёл на одной из центральных улиц города, когда пассажир, желавший заказать такси для перевозки складной стремянки, столкнулся с категорическим отказом водителя принять такой груз. По информации АСТ-54, таксист объяснил свою позицию тем, что предмет является негабаритным, однако клиент настоял на том, чтобы поездка состоялась.

Ссора накалилась до предела, когда пассажир заявил, что подаст жалобу в службу поддержки сервиса. По неподобающей реакции водителя, ситуация быстро перешла в открытую конфронтацию. Водитель, не найдя другого выхода и, видимо, под влиянием эмоций, вынул некий предмет, похожий на газовый пистолет, и произвел выстрел в сторону пассажира.

Свидетели происшествия, утверждают, что после выстрела таксист сразу покинул место инцидента, оставив раненого клиента на улице. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники скорой помощи и полиция. Пострадавшему клиента оказали первую медицинскую помощь, а также приняли его заявление о случившемся. Правоохранительные органы начали проверку для установления всех обстоятельств инцидента и определения мотивации водителя.

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что заявление о конфликте зарегистрировано, и специалисты ведут расследование.

Лже-таксисты предстанут перед судом в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Патрули на электросамокатах появятся в НовосибирскеНовосибирцы жалуются на забастовки таксистов: в чем причина конфликтаТаксистка из Новосибирска рассказала о необычных клиентах под Новый год
#Алина Гурицкая#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Такси#Стрельба#Скорая помощь#Конфликт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика