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Posted 25 февраля, 04:34

Published 25 февраля, 04:34

Modified 25 февраля, 04:36

Updated 25 февраля, 04:36

Утром в Новосибирске был сильный туман

В Новосибирске задерживается прибытие восьми авиарейсов в аэропорт Толмачево

25 февраля 2025, 04:34
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Утром в Новосибирске был сильный туман
Пассажиры восьми рейсов не могут прибыть в Новосибирск, следует из данных табло.

В аэропорт Толмачево задерживается прибытие восьми лайнеров. Не прибыли в аэропорт назначения самолеты из: Хабаровска, Магадана, Южно-Сахалинска, Санкт-Петербурга, Сочи и Норильска.

Еще по одному рейсу из Сочи и Норильска отменено.

Причины изменений в расписании не названы. Утром в Новосибирске был сильный туман. Однако часть отмененных и задержанных рейсов по расписанию должны были прибыть в аэропорт во второй половине дня. Толмачево — базовый аэропорт для компании S7 Airlines, подавляющее большинство рейсов выполняются лайнерами именно этой авиакомпании. Поэтому она постоянно фигурирует в новостях, связанных с новосибирской воздушной гаванью.

Ранее массовая задержка рейсов, когда вовремя не прибыли 22 самолета, произошла 19 февраля. Тогда город был окутан густым туманом.

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#Транспорт#Новосибирск#Толмачево#S7#Задержка
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