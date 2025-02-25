В Новосибирске задерживается прибытие восьми авиарейсов в аэропорт Толмачево

Причины изменений в расписании не названы. Утром в Новосибирске был сильный туман. Однако часть отмененных и задержанных рейсов по расписанию должны были прибыть в аэропорт во второй половине дня. Толмачево — базовый аэропорт для компании S7 Airlines, подавляющее большинство рейсов выполняются лайнерами именно этой авиакомпании. Поэтому она постоянно фигурирует в новостях, связанных с новосибирской воздушной гаванью.