В Новосибирске задерживается прибытие восьми авиарейсов в аэропорт Толмачево

Posted 25 февраля, 04:34
Published 25 февраля, 04:34
Modified 25 февраля, 04:36
Updated 25 февраля, 04:36
В аэропорт Толмачево задерживается прибытие восьми лайнеров. Не прибыли в аэропорт назначения самолеты из: Хабаровска, Магадана, Южно-Сахалинска, Санкт-Петербурга, Сочи и Норильска.
Еще по одному рейсу из Сочи и Норильска отменено.
Причины изменений в расписании не названы. Утром в Новосибирске был сильный туман. Однако часть отмененных и задержанных рейсов по расписанию должны были прибыть в аэропорт во второй половине дня. Толмачево — базовый аэропорт для компании S7 Airlines, подавляющее большинство рейсов выполняются лайнерами именно этой авиакомпании. Поэтому она постоянно фигурирует в новостях, связанных с новосибирской воздушной гаванью.
Ранее массовая задержка рейсов, когда вовремя не прибыли 22 самолета, произошла 19 февраля. Тогда город был окутан густым туманом.