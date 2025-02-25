В Новосибирске жители аварийных домов получат благоустроенное жилье по КРТ

Posted 25 февраля, 08:15
Published 25 февраля, 08:15
Modified 25 февраля, 08:17
Updated 25 февраля, 08:17
Одним из пилотных проектов в рамках этой инициативы стала реконструкция жилых кварталов по улице Игарская, где сегодня начался снос двух аварийных домов. Программа КРТ в Новосибирской области активно реализуется при поддержке регионального правительства. Министр строительства региона Дмитрий Богомолов, представители мэрии и застройщик ГК «Поляков» посетили строительную площадку и дали официальный старт сносу старых домов № 30 и 32 по улице Игарская. Эти здания признаны аварийными, а семьи, ранее проживавшие в них, уже получили новые квартиры.
«Механизм комплексного развития территорий — реально действующий инструмент, который позволяет синхронизировать жилищное строительство с созданием социальной инфраструктуры. В области определены 33 площадки общей площадью более 764 га, подлежащие КРТ. При этом площадь расселяемого жилого фонда — более 154 тысяч квадратных метров. На освобожденных площадках планируется построить новое жилье — 5,8 млн кв. м., параллельно с созданием социальной и дорожной инфраструктур. Таким образом, мы решаем сразу несколько стратегически важных задач — расселения людей из непригодного для жизни фонда, а также создания современных микрорайонов с необходимыми для комфортного проживания людей объектами: детскими садами, школами и поликлиниками», — отметил министр строительства Дмитрий Богомолов.
Проект КРТ в районе улиц Игарская и Фадеева предусматривает реновацию территории площадью 5,5 га. В его рамках будет снесено 8 жилых домов и 2 нежилых здания, а 103 семьи переселены в новые квартиры. На сегодняшний день шесть домов (64 квартиры) уже расселены за счет застройщика, который полностью выполнил свои обязательства перед жителями.
В рамках проекта к 2027 году здесь планируется построить шесть современных многоквартирных домов ЖК «Фора». Кроме того, застройщик инвестирует в строительство детского сада на 180 мест, что полностью обеспечит потребности семей, проживающих в новом жилом комплексе.
Министр строительства подчеркнул, что из 33 проектов КРТ в Новосибирской области уже 22 находятся в стадии активной реализации. Власти региона приветствуют участие строительных компаний в подобных инициативах, так как это способствует ускоренному решению проблем аварийного жилья и развитию городской инфраструктуры.