В Новосибирске жители аварийных домов получат благоустроенное жилье по КРТ

Одним из пилотных проектов в рамках этой инициативы стала реконструкция жилых кварталов по улице Игарская, где сегодня начался снос двух аварийных домов. Программа КРТ в Новосибирской области активно реализуется при поддержке регионального правительства. Министр строительства региона Дмитрий Богомолов, представители мэрии и застройщик ГК «Поляков» посетили строительную площадку и дали официальный старт сносу старых домов № 30 и 32 по улице Игарская. Эти здания признаны аварийными, а семьи, ранее проживавшие в них, уже получили новые квартиры.