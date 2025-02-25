В Новосибирской области за год водители из-за камер получили более 5,5 млн штрафов

Август 2024 года стал пиком по числу нарушений, когда было выписано 892,9 тысячи штрафов. Система видеоконтроля, введенная более десятка лет назад, продолжает наращивать число выявленных правонарушений. Так, в 2012 году количество штрафов составляло всего 218,5 тысячи, а к 2022 году этот показатель уже достиг 3,39 млн.