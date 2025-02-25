В Новосибирской области за год водители из-за камер получили более 5,5 млн штрафов

Posted 25 февраля, 11:29
Published 25 февраля, 11:29
Modified 25 февраля, 11:31
Updated 25 февраля, 11:31
В 2024 году в Новосибирской области на основе данных с камер видеофиксации было выписано более 5,5 млн штрафов за нарушения ПДД, что на 18,6% превышает показатели предыдущего года. Центр организации дорожного движения региона сообщил, что в общей сложности зафиксировано 5 537 452 административных постановлений, что является абсолютным рекордом.
Август 2024 года стал пиком по числу нарушений, когда было выписано 892,9 тысячи штрафов. Система видеоконтроля, введенная более десятка лет назад, продолжает наращивать число выявленных правонарушений. Так, в 2012 году количество штрафов составляло всего 218,5 тысячи, а к 2022 году этот показатель уже достиг 3,39 млн.
Этот постоянный рост числа штрафов подтверждает важность и эффективность камер фотовидеофиксации как средства для обеспечения порядка на дорогах и соблюдения правил дорожного движения в области.