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Posted 25 февраля, 15:21

Published 25 февраля, 15:21

Modified 25 февраля, 15:23

Updated 25 февраля, 15:23

В Татарстане начался набор военнослужащих для Африканского корпуса МО России

В Татарстане начался набор военнослужащих для Африканского корпуса МО России

25 февраля 2025, 15:21
Фото: 1MI.
В Татарстане объявлен набор на службу в Африканском корпусе Минобороны России.

Об этом «Татар-информу» рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани подполковник Андрей Козлов.

Он заявил, что решение о формировании подобного корпуса в Татарстане можно считать уникальным событием. Отбор будут проводить сразу в двух городах республики — Казани и Набережных Челнах. Об этом информирует inkazan.

Для желающих поступить на службу в корпусе заявлены строгие требования: возраст до 45 лет (до 55 лет для дефицитных специальностей), хорошее здоровье и способность работать в условиях жары. Кандидатам предстоит пройти обучение на объемных курсах продолжительностью до трех месяцев.

Особенно востребованы при наборе такие специалисты, как танкисты, мотострелки, операторы БПЛА и переводчики с фарси, арабского, французского и английского языков.

Для военнослужащих Африканского корпуса предусмотрено ежемесячное довольствие до 250 тысяч рублей и выплаты до 2,5 миллиона рублей.

Военнослужащим предоставят статус участников спецоперации и льготы. Минимальный срок службы по контракту составит один год.

Дополнительная информация о службе по контракту в рядах Вооруженных сил России, а также о связанных с ней премиях, льготах и выплатах доступна на сайте heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

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