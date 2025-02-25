В Татарстане начался набор военнослужащих для Африканского корпуса МО России

Для желающих поступить на службу в корпусе заявлены строгие требования: возраст до 45 лет (до 55 лет для дефицитных специальностей), хорошее здоровье и способность работать в условиях жары. Кандидатам предстоит пройти обучение на объемных курсах продолжительностью до трех месяцев.