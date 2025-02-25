В Татарстане начался набор военнослужащих для Африканского корпуса МО России

Posted 25 февраля, 15:21
Published 25 февраля, 15:21
Modified 25 февраля, 15:23
Updated 25 февраля, 15:23
Об этом «Татар-информу» рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани подполковник Андрей Козлов.
Он заявил, что решение о формировании подобного корпуса в Татарстане можно считать уникальным событием. Отбор будут проводить сразу в двух городах республики — Казани и Набережных Челнах. Об этом информирует inkazan.
Для желающих поступить на службу в корпусе заявлены строгие требования: возраст до 45 лет (до 55 лет для дефицитных специальностей), хорошее здоровье и способность работать в условиях жары. Кандидатам предстоит пройти обучение на объемных курсах продолжительностью до трех месяцев.
Особенно востребованы при наборе такие специалисты, как танкисты, мотострелки, операторы БПЛА и переводчики с фарси, арабского, французского и английского языков.
Для военнослужащих Африканского корпуса предусмотрено ежемесячное довольствие до 250 тысяч рублей и выплаты до 2,5 миллиона рублей.
Военнослужащим предоставят статус участников спецоперации и льготы. Минимальный срок службы по контракту составит один год.
Дополнительная информация о службе по контракту в рядах Вооруженных сил России, а также о связанных с ней премиях, льготах и выплатах доступна на сайте heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.