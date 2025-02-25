Вынесен приговор по делу ученого Олега Кабова — что решил суд

Posted 25 февраля, 07:28
Published 25 февраля, 07:28
Modified 25 февраля, 07:30
Updated 25 февраля, 07:30
Осенью 2022 года в отношении Олега Кабова было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, которыми были профинансированы научные исследования. Следствие утверждало, что ученый, возглавляя работу по грантовому проекту в рамках федеральной целевой программы, сфальсифицировал отчетные документы. В частности, в официальных отчетах якобы были включены уже ранее полученные результаты исследований, а часть выделенных средств пошла на выплаты надбавок сотрудникам, которые впоследствии передали эти деньги Кабову.
Изначально следствие оценивало ущерб в 26 млн рублей, однако позднее сумма была снижена до 7,2 млн. В основу обвинения легли материалы, собранные управлением ФСБ по Новосибирской области.
Советский районный суд Новосибирска постановил признать Олега Кабова виновным. Ему назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также Кабову запрещено заниматься научной работой в течение двух лет.