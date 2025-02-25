Вынесен приговор по делу ученого Олега Кабова — что решил суд

Осенью 2022 года в отношении Олега Кабова было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, которыми были профинансированы научные исследования. Следствие утверждало, что ученый, возглавляя работу по грантовому проекту в рамках федеральной целевой программы, сфальсифицировал отчетные документы. В частности, в официальных отчетах якобы были включены уже ранее полученные результаты исследований, а часть выделенных средств пошла на выплаты надбавок сотрудникам, которые впоследствии передали эти деньги Кабову.