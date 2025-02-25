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Posted 25 февраля, 07:28

Published 25 февраля, 07:28

Modified 25 февраля, 07:30

Updated 25 февраля, 07:30

Олег Кабов в суде

Вынесен приговор по делу ученого Олега Кабова — что решил суд

25 февраля 2025, 07:28
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области. Олег Кабов в суде

Новосибирского ученого Олега Кабова приговорили к пяти годам условно

В Новосибирске завершился судебный процесс по делу заведующего лабораторией Института теплофизики СО РАН Олега Кабова.

Осенью 2022 года в отношении Олега Кабова было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, которыми были профинансированы научные исследования. Следствие утверждало, что ученый, возглавляя работу по грантовому проекту в рамках федеральной целевой программы, сфальсифицировал отчетные документы. В частности, в официальных отчетах якобы были включены уже ранее полученные результаты исследований, а часть выделенных средств пошла на выплаты надбавок сотрудникам, которые впоследствии передали эти деньги Кабову.

Изначально следствие оценивало ущерб в 26 млн рублей, однако позднее сумма была снижена до 7,2 млн. В основу обвинения легли материалы, собранные управлением ФСБ по Новосибирской области.

Советский районный суд Новосибирска постановил признать Олега Кабова виновным. Ему назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также Кабову запрещено заниматься научной работой в течение двух лет.

Ученый из Новосибирска Олег Кабов выступил с последним словом в суде
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