Зарплата до 250 000 рублей: кому в Новосибирске готовы платить по-королевски

Третью позицию по росту числа вакансий заняли дизайнеры, чьи позиции за год увеличились на 86%. Эти специалисты играют важную роль в создании визуальной идентичности компаний и разработке привлекательных продуктов. С учетом актуальности графического дизайна и UI/UX разработки, спрос на такие профессии только растет. Для начинающих дизайнеров без опыта работы средняя зарплата составила 76 533 рубля в месяц. Однако для специалистов с опытом от 1 года зарплата может варьироваться от 80 000 до 120 000 рублей, а для более опытных кандидатов с 3-6 годами работы — от 130 000 рублей и выше.