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Posted 25 февраля, 10:03

Published 25 февраля, 10:03

Modified 25 февраля, 10:05

Updated 25 февраля, 10:05

Работа за ноутбуком

Зарплата до 250 000 рублей: кому в Новосибирске готовы платить по-королевски

25 февраля 2025, 10:03
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Работа за ноутбуком

В Новосибирске рассказали, какие профессии стали самыми востребованными за год

Аналитики выяснили, как изменился рынок труда за год и какие профессии стали самыми всотребованными.

Согласно последним данным аналитиков платформы Авито Работа, рынок офисных профессий в Новосибирской области продолжает демонстрировать активное развитие. Одним из самых ярких трендов стал рост спроса на банковских работников, которые возглавили рейтинг самых востребованных специалистов. В течение года количество вакансий для этой профессии увеличилось на 120%, что подчеркивает растущую потребность в квалифицированных кадрах в финансовом секторе.

Интересно, что даже специалисты с минимальным опытом могут рассчитывать на стартовую зарплату в среднем 78 242 рубля в месяц. Это значительный показатель для начинающих специалистов. При этом со временем, по мере накопления опыта, зарплата значительно возрастает. Для сотрудников с опытом от года предлагаются зарплаты в диапазоне от 80 000 до 150 000 рублей в месяц, а для кандидатов с 3-6 годами работы — от 150 000 до 250 000 рублей.

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Второе место по темпам роста числа вакансий занимает профессия кредитного специалиста. В январе 2025 года спрос на таких специалистов увеличился на 105%. Эта профессия стала особенно популярной на фоне активного развития кредитного рынка и необходимости в квалифицированных кадрах для оценки кредитоспособности клиентов и управления рисками. Средняя зарплата для кредитных специалистов с фиксированным графиком работы в январе 2025 года составила 66 277 рублей в месяц. С учетом динамично развивающегося кредитного рынка, можно ожидать, что предложения для специалистов в данной области будут продолжать расти.

Третью позицию по росту числа вакансий заняли дизайнеры, чьи позиции за год увеличились на 86%. Эти специалисты играют важную роль в создании визуальной идентичности компаний и разработке привлекательных продуктов. С учетом актуальности графического дизайна и UI/UX разработки, спрос на такие профессии только растет. Для начинающих дизайнеров без опыта работы средняя зарплата составила 76 533 рубля в месяц. Однако для специалистов с опытом от 1 года зарплата может варьироваться от 80 000 до 120 000 рублей, а для более опытных кандидатов с 3-6 годами работы — от 130 000 рублей и выше.

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