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Posted 25 февраля, 06:48

Published 25 февраля, 06:48

Modified 25 февраля, 07:39

Updated 25 февраля, 07:39

Торговый центр Галерея

Зарубежные бренды могут вернуться в Новосибирск в 2025 году

25 февраля 2025, 06:48
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Торговый центр Галерея

В Новосибирск в 2025 году могут вернуться зарубежные бренды

На фоне возможных политических изменений в мире обсуждается возвращение ряда зарубежных компаний на российский рынок. Если переговоры между странами приведут к ослаблению санкций, то уже во втором квартале 2025 года в новосибирских ТЦ снова могут появиться популярные бренды.

Inditex: Zara, Bershka, Stradivarius

Одной из главных новостей стало возможное возвращение западного ритейлера Inditex. В его портфель входят такие мировые ведущие компании, как Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius. Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил, что Inditex ведёт переговоры с российскими властями о возможном продолжении деятельности. Компания сохранила инфраструктуру и сотрудников, что позволяет ей быстро восстановить деятельность.

Крупные ТРЦ, такие как «Аура», уже готовы предоставить ушедшим компаниям прежние площади. Однако конкуренция на рынке значительно возросла, и российские бренды, занявшие освободившиеся ниши, будут бороться за сохранение своих позиций.

Возвращение McDonald's, KFC и Starbucks

С 2022 года и выхода из России McDonald's, KFC и Starbucks их активы были проданы местным компаниям, но предусмотрена вероятность обратного выкупа. Специалисты полагают, что McDonald's может работать под своим старым названием, а ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» переформируют в российский филиал.

Похожая история с KFC (ныне Rostic’s) и Starbucks, которые также могут вернуться при благоприятных условиях. Перспективы этих брендов зависят от будущих политических решений и экономической ситуации в стране.

Ресторан McDonald's
Ресторан McDonald's. Фото: 1MI

Coca-Cola, PepsiCo и другие FMCG-гиганты

Компании, не уходившие полностью, могут вернуться в кратчайшие сроки. Например, Coca-Cola официально прекратила деятельность в РФ, но её предприятия не прекращают выпускать аналог под брендом «Добрый Cola». При изменении геополитической ситуации бренд имеет возможность легко вернуть свою продукцию на рынок. По аналогичной схеме могут вернуться PepsiCo, Nestlé и Mars.

Hyundai, Kia и южнокорейская электроника

Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia уже задумываются о том, чтобы выкупить свои активы в РФ. Также в числе возможных возвращенцев — Samsung и LG. По слухам, LG может выйти на рынок под видоизмененным брендом Ohui, а Samsung может возобновить импорт электроники поэтапно.

Платёжные системы Visa и Mastercard

Среди финансовых игроков также обсуждается возвращение. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил, что Visa и Mastercard заинтересованы в возобновлении работы в России. Это значительно упростит проведение международных транзакций и доступ к зарубежным сервисам.

Банквские карты и деньги
Банквские карты и деньги. Фото: 1MI

Кто не вернётся?

Наименее вероятным выглядит возвращение H&M и IKEA. Шведская мебельная компания продала свои производственные мощности без права выкупа, а H&M уже заявлял об отсутствии планов по возобновлению деятельности в России.

Coca Cola, McDonald's и LG — какие зарубежные бренды хотят вернуться в Россию в 2025
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#Алина Гурицкая#Экономика#Общество#Новосибирск#Россия#Санкции#Бренды#Торговый центр#Иностранные бренды
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