Зарубежные бренды могут вернуться в Новосибирск в 2025 году

Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia уже задумываются о том, чтобы выкупить свои активы в РФ. Также в числе возможных возвращенцев — Samsung и LG. По слухам, LG может выйти на рынок под видоизмененным брендом Ohui, а Samsung может возобновить импорт электроники поэтапно.