Зарубежные бренды могут вернуться в Новосибирск в 2025 году

Posted 25 февраля, 06:48
Published 25 февраля, 06:48
Modified 25 февраля, 07:39
Updated 25 февраля, 07:39
Одной из главных новостей стало возможное возвращение западного ритейлера Inditex. В его портфель входят такие мировые ведущие компании, как Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и Stradivarius. Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил, что Inditex ведёт переговоры с российскими властями о возможном продолжении деятельности. Компания сохранила инфраструктуру и сотрудников, что позволяет ей быстро восстановить деятельность.
Крупные ТРЦ, такие как «Аура», уже готовы предоставить ушедшим компаниям прежние площади. Однако конкуренция на рынке значительно возросла, и российские бренды, занявшие освободившиеся ниши, будут бороться за сохранение своих позиций.
С 2022 года и выхода из России McDonald's, KFC и Starbucks их активы были проданы местным компаниям, но предусмотрена вероятность обратного выкупа. Специалисты полагают, что McDonald's может работать под своим старым названием, а ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» переформируют в российский филиал.
Похожая история с KFC (ныне Rostic’s) и Starbucks, которые также могут вернуться при благоприятных условиях. Перспективы этих брендов зависят от будущих политических решений и экономической ситуации в стране.
Компании, не уходившие полностью, могут вернуться в кратчайшие сроки. Например, Coca-Cola официально прекратила деятельность в РФ, но её предприятия не прекращают выпускать аналог под брендом «Добрый Cola». При изменении геополитической ситуации бренд имеет возможность легко вернуть свою продукцию на рынок. По аналогичной схеме могут вернуться PepsiCo, Nestlé и Mars.
Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia уже задумываются о том, чтобы выкупить свои активы в РФ. Также в числе возможных возвращенцев — Samsung и LG. По слухам, LG может выйти на рынок под видоизмененным брендом Ohui, а Samsung может возобновить импорт электроники поэтапно.
Среди финансовых игроков также обсуждается возвращение. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил, что Visa и Mastercard заинтересованы в возобновлении работы в России. Это значительно упростит проведение международных транзакций и доступ к зарубежным сервисам.
Наименее вероятным выглядит возвращение H&M и IKEA. Шведская мебельная компания продала свои производственные мощности без права выкупа, а H&M уже заявлял об отсутствии планов по возобновлению деятельности в России.