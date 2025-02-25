Зарубежные бренды в России — новосибирские бизнесмены выступили против возвращения

Posted 25 февраля, 04:53
Published 25 февраля, 04:53
Modified 25 февраля, 04:56
Updated 25 февраля, 04:56
Возможное возвращение западных компаний на российский рынок спровоцировало жаркие дискуссии среди предпринимателей. В Новосибирске бизнесмены предупреждают: бесконтрольная реинтеграция иностранных игроков может обернуться оттоком капитала и утратой позиций, завоеванных местными производителями за последние годы.
Игорь Адодин, основатель «Сибирского продукта», сказал, что в сегментах, где импортозамещение достигло 100%, возвращение западных брендов бессмысленно. Например, отечественные производители полностью закрыли нишу безалкогольных напитков и сыров. Его поддерживают коллеги, отмечая, что за три года российские предприятия не только адаптировались, но и укрепили свои позиции. Новая волна конкуренции, по их мнению, способна разрушить эту стабильность.
Однако в высокотехнологичных отраслях мнения разделяются. Константин Бессонов, создатель компаний ROPAT и TMF, считает, что возвращение иностранных поставщиков сложного оборудования и компонентов может дать импульс развитию. По его словам, в некоторых сферах, таких как микроэлектроника или фармацевтика, локальные производители пока не способны полностью заместить зарубежные аналоги и здесь иностранные партнёры были бы полезны.
Игорь Салов, глава новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», выступил с резкой критикой. Он отметил, что компании добровольно покинули рынок, а их места заняли российские предприниматели и если они хотят вернуться — пусть начинают с нуля: возводят заводы, платят налоги без прежних преференций. Эта позиция находит отклик у многих, кто считает несправедливым восстановление льгот для «возвращенцев».
Поводом для дискуссий стал возможный возврат Renault, который в 2022 году продал свою долю в АвтоВАЗе за символическую цену. Федеральные СМИ сообщают о переговорах бренда с российскими властями. Бизнес-сообщество настаивает: государство должно вводить жёсткие фильтры для иностранных компаний, пишет infopro54. Допуск целесообразен только в секторах с сохраняющимся дефицитом — например, в производстве высокоточных станков или медицинского оборудования. При этом обязательными условиями должны стать отказ от прежних льгот, инвестиции в локализацию и передача технологий.