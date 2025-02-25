Зарубежные бренды в России — новосибирские бизнесмены выступили против возвращения

Поводом для дискуссий стал возможный возврат Renault, который в 2022 году продал свою долю в АвтоВАЗе за символическую цену. Федеральные СМИ сообщают о переговорах бренда с российскими властями. Бизнес-сообщество настаивает: государство должно вводить жёсткие фильтры для иностранных компаний, пишет infopro54. Допуск целесообразен только в секторах с сохраняющимся дефицитом — например, в производстве высокоточных станков или медицинского оборудования. При этом обязательными условиями должны стать отказ от прежних льгот, инвестиции в локализацию и передача технологий.