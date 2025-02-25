Жителей Новосибирска поили опасным молоком

Posted 25 февраля, 01:48
Published 25 февраля, 01:48
Modified 25 февраля, 01:50
Updated 25 февраля, 01:50
Партии молочной продукции, несоответствующей требованиям, выявили на территории региона. Всего их было три — все нарушения обнаружили в 2024 году после ряда проверок.
Всего специалисты ведомства проверили 200 партий молока — 19 тыс. литров, 75 из которых были с нарушениями. Реализацию некачественной продукции остановили, партии утилизировали. Ответственные лица оказались привлечены к административной ответственности.
Тем временем жителей одного из районов поили просроченным молоком. Добровольно с нарушениями бороться производители отказались, поэтому вопрос пришлось решать в суде.