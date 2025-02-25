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Posted 25 февраля, 01:48

Published 25 февраля, 01:48

Modified 25 февраля, 01:50

Updated 25 февраля, 01:50

Молоко признали опасным

Жителей Новосибирска поили опасным молоком

25 февраля 2025, 01:48
Фото: 1MI. Молоко признали опасным
В Новосибирской области нашли опасное для здоровья человека молоко, о чем сообщил Роспотребнадзор.

Партии молочной продукции, несоответствующей требованиям, выявили на территории региона. Всего их было три — все нарушения обнаружили в 2024 году после ряда проверок.

Всего специалисты ведомства проверили 200 партий молока — 19 тыс. литров, 75 из которых были с нарушениями. Реализацию некачественной продукции остановили, партии утилизировали. Ответственные лица оказались привлечены к административной ответственности.

Тем временем жителей одного из районов поили просроченным молоком. Добровольно с нарушениями бороться производители отказались, поэтому вопрос пришлось решать в суде.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продукты#Молоко#Еда
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