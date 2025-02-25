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Posted 25 февраля, 06:48

Published 25 февраля, 06:48

Modified 25 февраля, 06:50

Updated 25 февраля, 06:50

Деньги похищены

Жители Новосибирска похитили миллионы у агрегатора, создав «липовый» таксопарк

25 февраля 2025, 06:48
Фото: 1MI. Деньги похищены
Два подозреваемых в Новосибирске были арестованы за хищение нескольких миллионов рублей у интернет-сервиса такси, о чем сообщила полиция.

В Новосибирске двое местных жителей подозреваются в краже более 3,5 миллиона рублей у онлайн-сервиса такси. В связи с этим возбуждено уголовное дело.

С января 2023 года по ноябрь 2024 года подозреваемые использовали специальное интернет-приложение, чтобы обойти защитные механизмы агрегатора такси. Они приобретали данные водительских удостоверений, создавали фиктивные аккаунты и имитировали выполнение заказов, подменяя координаты GPS.

В результате их действий был причинен ущерб более чем на 3,5 млн рублей. У злоумышленников изъяли 23 смартфона, ноутбуки и сим-карты. Уголовное дело уже возбуждено, а подозреваемым наложены ограничения в виде запрета на определенные действия. Ранее мы рассказали, как жители Новосибирска смогут установить самозапрет на оформление кредитов.

Лже-таксисты предстанут перед судом в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Мошенничество#Уголовное дело#Такси
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