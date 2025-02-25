Жители Новосибирска похитили миллионы у агрегатора, создав «липовый» таксопарк

Posted 25 февраля, 06:48
Published 25 февраля, 06:48
Modified 25 февраля, 06:50
Updated 25 февраля, 06:50
В Новосибирске двое местных жителей подозреваются в краже более 3,5 миллиона рублей у онлайн-сервиса такси. В связи с этим возбуждено уголовное дело.
С января 2023 года по ноябрь 2024 года подозреваемые использовали специальное интернет-приложение, чтобы обойти защитные механизмы агрегатора такси. Они приобретали данные водительских удостоверений, создавали фиктивные аккаунты и имитировали выполнение заказов, подменяя координаты GPS.
В результате их действий был причинен ущерб более чем на 3,5 млн рублей. У злоумышленников изъяли 23 смартфона, ноутбуки и сим-карты. Уголовное дело уже возбуждено, а подозреваемым наложены ограничения в виде запрета на определенные действия. Ранее мы рассказали, как жители Новосибирска смогут установить самозапрет на оформление кредитов.