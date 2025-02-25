Жители Новосибирска похитили миллионы у агрегатора, создав «липовый» таксопарк

В результате их действий был причинен ущерб более чем на 3,5 млн рублей. У злоумышленников изъяли 23 смартфона, ноутбуки и сим-карты. Уголовное дело уже возбуждено, а подозреваемым наложены ограничения в виде запрета на определенные действия. Ранее мы рассказали, как жители Новосибирска смогут установить самозапрет на оформление кредитов.