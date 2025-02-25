Жители Новосибирска пожаловались на невыносимую вонь в городе

На прошлой неделе в Новосибирске был введен режим «черного неба» — тогда количество вредных веществ в воздухе оказалось сильно превышено. Безветренная погода так и продолжает сохраняться. В марте сибиряков ждут морозы до -35. Нагрянут они и в другие соседние города на несколько дней.