atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 01:31

Published 25 февраля, 01:31

Modified 25 февраля, 01:33

Updated 25 февраля, 01:33

В городе неприятно пахнет

Жители Новосибирска пожаловались на невыносимую вонь в городе

25 февраля 2025, 01:31
Фото: atas.info. В городе неприятно пахнет
В Новосибирске местные жители рассказали о неприятном запахе в городе.

Запах сероводорода, который сравним с тухлыми яйцами, мешает жить новосибирцам. Такая вонь стояла в Заельцовском районе на улице Кропоткина. Фиксировали это 24 февраля.

Многие горожане думали, что он исходил из канализации. При этом подобных жалоб в других районах за последние несколько дней не было.

На прошлой неделе в Новосибирске был введен режим «черного неба» — тогда количество вредных веществ в воздухе оказалось сильно превышено. Безветренная погода так и продолжает сохраняться. В марте сибиряков ждут морозы до -35. Нагрянут они и в другие соседние города на несколько дней.

«В еде — волосы, а фрукты гнилые»: в новосибирском лицее-интернате отравились дети
Узнать подробнее
Читайте также:
Преподаватели новосибирского ВУЗа предстанут перед судом за торговлю дипломамиМощный прорыв труб произошел в одной из школ Новосибирска«Страшнее ковида»: мощный вирус угрожает жителям Новосибирской области
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Вонь#Жалобы#Запах
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика