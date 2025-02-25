Жители Новосибирска пожаловались на невыносимую вонь в городе

Posted 25 февраля, 01:31
Published 25 февраля, 01:31
Modified 25 февраля, 01:33
Updated 25 февраля, 01:33
Запах сероводорода, который сравним с тухлыми яйцами, мешает жить новосибирцам. Такая вонь стояла в Заельцовском районе на улице Кропоткина. Фиксировали это 24 февраля.
Многие горожане думали, что он исходил из канализации. При этом подобных жалоб в других районах за последние несколько дней не было.
На прошлой неделе в Новосибирске был введен режим «черного неба» — тогда количество вредных веществ в воздухе оказалось сильно превышено. Безветренная погода так и продолжает сохраняться. В марте сибиряков ждут морозы до -35. Нагрянут они и в другие соседние города на несколько дней.