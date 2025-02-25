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Posted 25 февраля, 06:27

Published 25 февраля, 06:27

Modified 25 февраля, 06:29

Updated 25 февраля, 06:29

Клубника была дорогой

Жители Новосибирска пришли в ужас от дорогой клубники

25 февраля 2025, 06:27
Фото: 1MI. Клубника была дорогой
Элитная клубника за 5 тыс. рублей за килограмм оказалась плесневелым разочарованием, о чем рассказали жители Новосибирска на сайте отзывов.

Местная жительница приобрела в магазине упаковку клубники весом 740 граммов за 3 635 рублей (почти 5 000 руб./кг), но вместо сочных ягод обнаружила гниль и следы плесени. Историей возмущения она поделилась с новосибирцами, подчеркнув, что это уже пятый подобный инцидент на ее памяти.

«Давала магазину шанс за шансом, но с такими ценами продавать испорченное — это издевательство. Летом купила клубнику в ведёрке — тоже сгнившую. В этот раз не устояла перед просьбой ребенка, а получила „деликатес“ по цене чёрной икры, который даже небезопасен для здоровья», — пишет автор поста.

Многие горожане советуют обращаться в Роспотребнадзор, так как стоимость продукта превышает среднемесячные траты на фрукты для семьи. Магазин, о котором идёт речь, не впервые оказывается в центре скандалов. Ранее клиенты жаловались на перемороженное мясо «премиум-класса» и фрукты с химическим привкусом. Ранее новосибирские бизнесмены выступили против возвращения зарубежных брендов.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Цены#Клубника
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