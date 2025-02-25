Жители Новосибирска пришли в ужас от дорогой клубники

Местная жительница приобрела в магазине упаковку клубники весом 740 граммов за 3 635 рублей (почти 5 000 руб./кг), но вместо сочных ягод обнаружила гниль и следы плесени. Историей возмущения она поделилась с новосибирцами, подчеркнув, что это уже пятый подобный инцидент на ее памяти.