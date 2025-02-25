Жительница Новосибирска станет героиней шоу «Беременна по обману» на канале «Ю»

Первой героиней шоу станет Ольга Кирьянова из Новосибирска. Ее жизнь резко изменилась, когда она столкнулась с горьким обманом: будучи беременной от своего избранника, она выяснила, что он связан узами брака с другой женщиной. Однако Ольга, думая о будущем своего малыша, мобилизовала все свои внутренние резервы и вступила в отчаянную борьбу за достойную жизнь.