Жительница Новосибирска станет героиней шоу «Беременна по обману» на канале «Ю»

Posted 25 февраля, 02:57
Published 25 февраля, 02:57
Modified 25 февраля, 02:59
Updated 25 февраля, 02:59
В телеэфире стартует первое реалити-шоу про женщин, которые столкнулись с обманом со стороны женатых мужчин.
Первой героиней шоу станет Ольга Кирьянова из Новосибирска. Ее жизнь резко изменилась, когда она столкнулась с горьким обманом: будучи беременной от своего избранника, она выяснила, что он связан узами брака с другой женщиной. Однако Ольга, думая о будущем своего малыша, мобилизовала все свои внутренние резервы и вступила в отчаянную борьбу за достойную жизнь.
«Беременна по обману» не сериал с хэппи эндом, а реальные судьбы девушек из разных уголков нашей страны, которые попали в одну и ту же жизненную ситуацию. Этот проект о людях, их характерах, семейных взаимоотношениях и о том, как даже в такой непростой ситуации, можно стать счастливой, подарить миру свет и новую жизнь», — говорят авторы проекта.
В конце января две влюбленные пары из Новосибирска стали участниками телешоу «Четыре свадьбы».