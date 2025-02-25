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Posted 25 февраля, 02:57

Published 25 февраля, 02:57

Modified 25 февраля, 02:59

Updated 25 февраля, 02:59

Девушку обманул любимый человек

Жительница Новосибирска станет героиней шоу «Беременна по обману» на канале «Ю»

25 февраля 2025, 02:57
Фото: телеканал «Ю». Девушку обманул любимый человек
В эфире телеканала «Ю» стартует уникальный проект «Беременна по обману», сообщили в редакции проекта.

В телеэфире стартует первое реалити-шоу про женщин, которые столкнулись с обманом со стороны женатых мужчин.

Первой героиней шоу станет Ольга Кирьянова из Новосибирска. Ее жизнь резко изменилась, когда она столкнулась с горьким обманом: будучи беременной от своего избранника, она выяснила, что он связан узами брака с другой женщиной. Однако Ольга, думая о будущем своего малыша, мобилизовала все свои внутренние резервы и вступила в отчаянную борьбу за достойную жизнь.

«Беременна по обману» не сериал с хэппи эндом, а реальные судьбы девушек из разных уголков нашей страны, которые попали в одну и ту же жизненную ситуацию. Этот проект о людях, их характерах, семейных взаимоотношениях и о том, как даже в такой непростой ситуации, можно стать счастливой, подарить миру свет и новую жизнь», — говорят авторы проекта.

В конце января две влюбленные пары из Новосибирска стали участниками телешоу «Четыре свадьбы».

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#Новосибирск#Обман#ТВ#Реалити-шоу#Беременность
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