Бастрыкин потребовал разобраться с жилищным вопросом сироты из Новосибирска

Posted 26 февраля, 01:34
Published 26 февраля, 01:34
Modified 26 февраля, 01:36
Updated 26 февраля, 01:36
Жительница Новосибирской области пожаловалась на проблему с получением жилья. По словам сибирячки, она стоит в очереди на получение квартиры с 2015 года. Она имеет статус сироты.
Однако до 2025 года женщина квартиру так и не получила. Тогда ей пришлось обратиться в Следственный комитет. Информация дошла до председателя ведомства Александра Бастрыкина.
Глава СК потребовал организовать проверку и доложить ему все результаты. Данный факт контролируют в центральном ведомстве. Другая жительница региона не может получить квартиру с 2019 года.