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Posted 26 февраля, 01:34

Published 26 февраля, 01:34

Modified 26 февраля, 01:36

Updated 26 февраля, 01:36

Квартиры так и нет

Бастрыкин потребовал разобраться с жилищным вопросом сироты из Новосибирска

26 февраля 2025, 01:34
Фото: 1MI. Квартиры так и нет
В Новосибирской области сирота не может получить квартиру: об этом рассказали в центральном СКР.

Жительница Новосибирской области пожаловалась на проблему с получением жилья. По словам сибирячки, она стоит в очереди на получение квартиры с 2015 года. Она имеет статус сироты.

Однако до 2025 года женщина квартиру так и не получила. Тогда ей пришлось обратиться в Следственный комитет. Информация дошла до председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Глава СК потребовал организовать проверку и доложить ему все результаты. Данный факт контролируют в центральном ведомстве. Другая жительница региона не может получить квартиру с 2019 года.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Недвижимость#Квартира#Александр Бастрыкин
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