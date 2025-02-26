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Posted 26 февраля, 12:50

Published 26 февраля, 12:50

Modified 26 февраля, 12:52

Updated 26 февраля, 12:52

Задержание черных майнеров

Более 200 тысяч выплатили жителям Новосибирска за разоблачение «черных» майнеров

26 февраля 2025, 12:50
Фото: Пресс-служба «Россети Новосибирск». Задержание черных майнеров
Новосибирцам выплатили более 200 тысяч рублей суммарно за помощь в борьбе с нелегальными майнерами, сообщает пресс-служба «Россети Новосибирск».

Активные жители региона подали более 200 сообщений о подозрении на незаконное использование электроэнергии. По сообщениям удалось предотвратить хищение 1,7 млн кВт*ч, что в 4 раза больше, чем годом ранее, сообщили в «Россети Новосибирск».

Сотрудники выплатили вознаграждение бдительным гражданам, чьи сообщения подтвердились. Общая сумма выплат превысила 200 тысяч рублей.

Напомним, за 2024 год объем краж электроэнергии увеличился в 4 раза — ущерб энергетикам в НСО признали одним из крупнейших в стране.

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