Более 200 тысяч выплатили жителям Новосибирска за разоблачение «черных» майнеров

Posted 26 февраля, 12:50
Published 26 февраля, 12:50
Modified 26 февраля, 12:52
Updated 26 февраля, 12:52
Активные жители региона подали более 200 сообщений о подозрении на незаконное использование электроэнергии. По сообщениям удалось предотвратить хищение 1,7 млн кВт*ч, что в 4 раза больше, чем годом ранее, сообщили в «Россети Новосибирск».
Сотрудники выплатили вознаграждение бдительным гражданам, чьи сообщения подтвердились. Общая сумма выплат превысила 200 тысяч рублей.
Напомним, за 2024 год объем краж электроэнергии увеличился в 4 раза — ущерб энергетикам в НСО признали одним из крупнейших в стране.