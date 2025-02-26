Более 200 тысяч выплатили жителям Новосибирска за разоблачение «черных» майнеров

Активные жители региона подали более 200 сообщений о подозрении на незаконное использование электроэнергии. По сообщениям удалось предотвратить хищение 1,7 млн кВт*ч, что в 4 раза больше, чем годом ранее, сообщили в «Россети Новосибирск».