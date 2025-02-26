До Новосибирска не могут долететь самолеты — что случилось

Posted 26 февраля, 04:12
Published 26 февраля, 04:12
Modified 26 февраля, 04:14
Updated 26 февраля, 04:14
Утром 26 февраля до Новосибирска не могут вовремя долететь самолеты. С задержкой в областную столицу прибудут 12 авиарейсов. Перевозку осуществляет компания S7.
Не по графику прилетят самолеты из Якутска, Читы, Хабаровска, Ташкента и других городов. Задержка составляет от 10 минут до часа. Также были отменены два рейса из Сочи и Абакана.
Что стало причиной опоздания самолетов, неизвестно. Пассажиры связывают изменения с метеоусловиями, однако в регионе в этот день ясная безветренная погода. Ранее мы писали, что бывшая вице-мэр Анна Терешкова была на борту сломанного самолета в Новосибирске.