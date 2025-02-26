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Posted 26 февраля, 04:12

Published 26 февраля, 04:12

Modified 26 февраля, 04:14

Updated 26 февраля, 04:14

Прилет задерживается

До Новосибирска не могут долететь самолеты — что случилось

26 февраля 2025, 04:12
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Прилет задерживается

В Новосибирске задерживается прилет 12 самолетов

До Новосибирска не могут вовремя добраться самолеты, о чем свидетельствует информация с онлайн-табло аэропорта.

Утром 26 февраля до Новосибирска не могут вовремя долететь самолеты. С задержкой в областную столицу прибудут 12 авиарейсов. Перевозку осуществляет компания S7.

Не по графику прилетят самолеты из Якутска, Читы, Хабаровска, Ташкента и других городов. Задержка составляет от 10 минут до часа. Также были отменены два рейса из Сочи и Абакана.

Что стало причиной опоздания самолетов, неизвестно. Пассажиры связывают изменения с метеоусловиями, однако в регионе в этот день ясная безветренная погода. Ранее мы писали, что бывшая вице-мэр Анна Терешкова была на борту сломанного самолета в Новосибирске.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт#Самолет
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