«Домклик»: Новосибирская область вошла в топ-5 рейтинга срока продажи готовых квартир

Posted 26 февраля, 11:53
Published 26 февраля, 11:53
Modified 26 февраля, 11:56
Updated 26 февраля, 11:56
В этих регионах показатель составил 87 дней.
Исследование базируется на данных о сделках, проведенных через сайт «Домклик» и зафиксированных Сбербанком в январе 2025 года, пишет rostovgazeta.ru.
На сегодняшний день средний период продажи готовой квартиры по России составляет сто дней — примерно три месяца. Стоит отметить, что во второй половине 2024 года процесс реализации занимал меньше — от 70 до 80 дней. Возможно, текущее увеличение сроков носит временный характер и связано со спадом активности после новогодних праздников. Эксперты «Домклик» прогнозируют, что в ближайшие месяцы показатель вернется к уровню около 80 дней.
В январе 2025 года лидером рейтинга по скорости продажи готовых квартир на вторичном рынке стала Ростовская область. Согласно данным «Домклик», в этом регионе среднее время экспозиции вторичного жилья составляет 58 суток. В анализе подчеркивается, что для Ростовской области характерны более быстрые сроки реализации жилья, что может объясняться значительными скидками при продаже. Дисконт в этом регионе превышает 7%, в то время как средний дисконт по стране составляет 6% (в Москве и Санкт-Петербурге торг не превышает 4,5%).
Вторую позицию по скорости продажи занял Татарстан, где реализация жилья на вторичном рынке занимает в среднем 79 дней. Третье место у Нижегородской области — 82 дня. В этих двух регионах размер скидки при заключении сделки также превышает средний показатель по стране.
В Пермском и Красноярском краях процесс продажи готовой квартиры занимает около 93 дней, в Свердловской области — 95 дней, в Челябинской области — 105 дней, а в Москве и Подмосковье — 107 дней.
Согласно данным исследования, наибольшее время для продажи готового жилья требуется в Волгоградской области (140 дней), Краснодарском крае (138 дней) и Санкт-Петербурге (124 дня).