«Домклик»: Новосибирская область вошла в топ-5 рейтинга срока продажи готовых квартир

В январе 2025 года лидером рейтинга по скорости продажи готовых квартир на вторичном рынке стала Ростовская область. Согласно данным «Домклик», в этом регионе среднее время экспозиции вторичного жилья составляет 58 суток. В анализе подчеркивается, что для Ростовской области характерны более быстрые сроки реализации жилья, что может объясняться значительными скидками при продаже. Дисконт в этом регионе превышает 7%, в то время как средний дисконт по стране составляет 6% (в Москве и Санкт-Петербурге торг не превышает 4,5%).