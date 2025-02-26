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Posted 26 февраля, 11:53

Published 26 февраля, 11:53

Modified 26 февраля, 11:56

Updated 26 февраля, 11:56

«Домклик»: Новосибирская область вошла в топ-5 рейтинга срока продажи готовых квартир

«Домклик»: Новосибирская область вошла в топ-5 рейтинга срока продажи готовых квартир

26 февраля 2025, 11:53
Фото: 1MI.
Аналитики «Домклик» составили рейтинг российских регионов, оценив время, необходимое для продажи жилья на вторичном рынке. В пятерку лидеров по скорости продажи вторичного жилья также вошли Новосибирская область, где в среднем квартира продается за 85 дней, а также Самарская и Воронежская области.

В этих регионах показатель составил 87 дней.

Исследование базируется на данных о сделках, проведенных через сайт «Домклик» и зафиксированных Сбербанком в январе 2025 года, пишет rostovgazeta.ru.

На сегодняшний день средний период продажи готовой квартиры по России составляет сто дней — примерно три месяца. Стоит отметить, что во второй половине 2024 года процесс реализации занимал меньше — от 70 до 80 дней. Возможно, текущее увеличение сроков носит временный характер и связано со спадом активности после новогодних праздников. Эксперты «Домклик» прогнозируют, что в ближайшие месяцы показатель вернется к уровню около 80 дней.

В январе 2025 года лидером рейтинга по скорости продажи готовых квартир на вторичном рынке стала Ростовская область. Согласно данным «Домклик», в этом регионе среднее время экспозиции вторичного жилья составляет 58 суток. В анализе подчеркивается, что для Ростовской области характерны более быстрые сроки реализации жилья, что может объясняться значительными скидками при продаже. Дисконт в этом регионе превышает 7%, в то время как средний дисконт по стране составляет 6% (в Москве и Санкт-Петербурге торг не превышает 4,5%).

Фото: «Домклик»

Вторую позицию по скорости продажи занял Татарстан, где реализация жилья на вторичном рынке занимает в среднем 79 дней. Третье место у Нижегородской области — 82 дня. В этих двух регионах размер скидки при заключении сделки также превышает средний показатель по стране.

В Пермском и Красноярском краях процесс продажи готовой квартиры занимает около 93 дней, в Свердловской области — 95 дней, в Челябинской области — 105 дней, а в Москве и Подмосковье — 107 дней.

Согласно данным исследования, наибольшее время для продажи готового жилья требуется в Волгоградской области (140 дней), Краснодарском крае (138 дней) и Санкт-Петербурге (124 дня).

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