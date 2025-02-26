Ефремов подал прошение об УДО — у актера подтвердились проблемы с легкими

Posted 26 февраля, 12:51
Published 26 февраля, 12:51
Modified 26 февраля, 12:53
Updated 26 февраля, 12:53
Комиссия подтвердила у 61-летнего актера проблемы с легкими. Документы поступили в суд Белгородской области 25 февраля.
Сотрудники могут одобрить подачу прошения. 24 марта пройдет заседание, на котором решится дальнейшая судьба Ефремова.
Напомним, Михаилу Ефремову было назначено 7,5 лет лишения свободы за ДТП с летальным исходом и штраф в 800 рублей. Актер полностью признал вину, и долгое время не подавал прошение об УДО.
Ранее новосибирский суд рассмотрел дело о гибели рабочего на стройке.