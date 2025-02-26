Гламурная домохозяйка из Новосибирска сыграла свадьбу на шоу за 2 млн рублей

Posted 26 февраля, 03:09
Published 26 февраля, 03:09
Modified 26 февраля, 03:11
Updated 26 февраля, 03:11
Александре 27 лет — она год встречается с 45-летним Халилем. Влюбленные живут в Академгородке. Сибирячка называет себя гламурной домохозяйкой, пока ее избранник владеет заводом. Женщина счастлива в отношениях и решила продемонстрировать их в шоу «Четыре свадьбы» (16+).
Вместе с соперницами она боролась за победу в новом выпуске. Свадьбу Александра и Халиль сыграли в стиле «голливудский шик». Они пообещали пригласить на торжество всю богему Академа и сливки общества. Бюджет мероприятия достиг 2 млн рублей. Самыми дорогими расходами стали банкет и платье невесты.
Конкурентки оказались не в восторге от свадьбы Александры, так как у них не совпало ожидание и реальность. По мнению женщин, торжество не стоило 2 млн рублей: они даже усомнились в стоимости шампанского за 10 тысяч рублей.
В итоге сибирячка заняла 3-е место, набрав равное количество баллов с другой соперницей — по 72. Победительницей стала другая россиянка, получив 101 балл. Во время просмотра оценок, конкурентки поругались. Ранее за приз боролись две влюбленные пары из Новосибирска.