atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 03:09

Published 26 февраля, 03:09

Modified 26 февраля, 03:11

Updated 26 февраля, 03:11

Пара из Новосибирска

Гламурная домохозяйка из Новосибирска сыграла свадьбу на шоу за 2 млн рублей

26 февраля 2025, 03:09
Фото: телеканал «Пятница!». Пара из Новосибирска
Пара из Новосибирска приняла участие в романтическом шоу: выпуск вышел на телеканале «Пятница!».

Александре 27 лет — она год встречается с 45-летним Халилем. Влюбленные живут в Академгородке. Сибирячка называет себя гламурной домохозяйкой, пока ее избранник владеет заводом. Женщина счастлива в отношениях и решила продемонстрировать их в шоу «Четыре свадьбы» (16+).

Фото: телеканал «Пятница!»

Вместе с соперницами она боролась за победу в новом выпуске. Свадьбу Александра и Халиль сыграли в стиле «голливудский шик». Они пообещали пригласить на торжество всю богему Академа и сливки общества. Бюджет мероприятия достиг 2 млн рублей. Самыми дорогими расходами стали банкет и платье невесты.

Фото: телеканал «Пятница!»

Конкурентки оказались не в восторге от свадьбы Александры, так как у них не совпало ожидание и реальность. По мнению женщин, торжество не стоило 2 млн рублей: они даже усомнились в стоимости шампанского за 10 тысяч рублей.

Фото: телеканал «Пятница!»

В итоге сибирячка заняла 3-е место, набрав равное количество баллов с другой соперницей — по 72. Победительницей стала другая россиянка, получив 101 балл. Во время просмотра оценок, конкурентки поругались. Ранее за приз боролись две влюбленные пары из Новосибирска.

Вторая мобилизация в 2025 году — мнение эксперта
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, когда уйдут морозы из НовосибирскаБастрыкин потребовал разобраться с жилищным вопросом сироты из НовосибирскаНастоящий кошмар для метеозависимых: магнитные бури обрушатся на Новосибирск в марте
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Свадьба#Любовь#Шоу
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика