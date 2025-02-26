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Posted 26 февраля, 10:56

Published 26 февраля, 10:56

Modified 26 февраля, 10:58

Updated 26 февраля, 10:58

Выступление губернатора на заседании коллегии

Губернатор Андрей Травников обозначил ключевые задачи по реализации новых нацпроектов

26 февраля 2025, 10:56
Фото: Правительство Новосибирской области. Выступление губернатора на заседании коллегии

В Новосибирской области губернатор поставил задачи по реализации нацпроектов

В Новосибирской области начинается новый этап реализации национальных проектов, рассчитанный на 2025–2030 годы, сообщили в правительстве региона.

Губернатор региона Андрей Травников выступил на заседании коллегии Министерства экономического развития, где подвели итоги работы за последние шесть лет и определили стратегические направления развития на ближайшую перспективу.

Новосибирская область традиционно получает значительные объемы финансирования на реализацию нацпроектов, включая федеральные средства. Губернатор подчеркнул, что одной из ключевых задач остается качественное и своевременное освоение выделенных средств.

«Достойный объём финансирования, в том числе федерального, достаётся Новосибирской области на реализацию нацпроектов. Главная задача — это, конечно, качественное освоение средств, реализация в срок всех мероприятий.
Один из важных показателей, который это характеризует, кассовое освоение в ходе реализации проектов. И по итогам 2024-го года процент освоения очень высокий и выше, чем в среднем по округу», — отметил Андрей Травников.

За последние шесть лет в национальные проекты в регионе было вложено 233 млрд рублей, что позволило реализовать множество значимых инициатив в разных сферах.

Заседании коллегии Министерства экономического развития
Заседании коллегии Министерства экономического развития. Фото: Правительство Новосибирской области

Еще одним важным направлением остается привлечение инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности региона. По данным Агентства стратегических инициатив, Новосибирская область демонстрирует стабильный рост инвестиций в основной капитал. Темпы прироста инвестиций остаются на достойном уровне, несмотря на экономические вызовы. Особенно важным показателем Травников назвал мнение самих инвесторов. По его словам, предприниматели, работающие в регионе, положительно оценивают поддержку со стороны областных властей.

Туризм также остается важной частью региональной экономики. Новосибирская область уже два года подряд занимает первое место по турпотоку в Сибирском федеральном округе.

«Реализуется масса проектов по созданию новых мест развлечения, по наращиванию мощностей отдыха, санаторно-курортного оздоровления. Это, в том числе, результаты деятельности команды минэкономразвития Новосибирской области», — отметил глава региона.
Заседании коллегии Министерства экономического развития
Заседании коллегии Министерства экономического развития
Заседании коллегии Министерства экономического развития. Фото: Правительство Новосибирской области

В ближайшие шесть лет Новосибирская область примет участие в 12 национальных проектах. В 2025 году в рамках этих программ будет реализовано 42 региональных проекта с общим финансированием в 31,4 млрд рублей. Основные направления финансирования: «Инфраструктура для жизни» — 15,6 млрд рублей; «Молодежь и дети» — 6,5 млрд рублей; «Продолжительная активная жизнь» — 4,1 млрд рублей; «Семья» — 3 млрд рублей.

Губернатор подчеркнул, что новый этап реализации нацпроектов будет сложным, но стратегически важным для региона. В частности, особое внимание будет уделено внедрению новых механизмов сопровождения проектов, совершенствованию работы в сфере государственно-частного партнерства и повышению эффективности освоения средств.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Туризм#Андрей Травников#Инвестиции#Финансирование#Инфраструктура#Государственно-частное партнерство#Национальные проекты
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