Губернатор Андрей Травников обозначил ключевые задачи по реализации новых нацпроектов

Posted 26 февраля, 10:56
Published 26 февраля, 10:56
Modified 26 февраля, 10:58
Updated 26 февраля, 10:58
Губернатор региона Андрей Травников выступил на заседании коллегии Министерства экономического развития, где подвели итоги работы за последние шесть лет и определили стратегические направления развития на ближайшую перспективу.
Новосибирская область традиционно получает значительные объемы финансирования на реализацию нацпроектов, включая федеральные средства. Губернатор подчеркнул, что одной из ключевых задач остается качественное и своевременное освоение выделенных средств.
«Достойный объём финансирования, в том числе федерального, достаётся Новосибирской области на реализацию нацпроектов. Главная задача — это, конечно, качественное освоение средств, реализация в срок всех мероприятий.
Один из важных показателей, который это характеризует, кассовое освоение в ходе реализации проектов. И по итогам 2024-го года процент освоения очень высокий и выше, чем в среднем по округу», — отметил Андрей Травников.
За последние шесть лет в национальные проекты в регионе было вложено 233 млрд рублей, что позволило реализовать множество значимых инициатив в разных сферах.
Еще одним важным направлением остается привлечение инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности региона. По данным Агентства стратегических инициатив, Новосибирская область демонстрирует стабильный рост инвестиций в основной капитал. Темпы прироста инвестиций остаются на достойном уровне, несмотря на экономические вызовы. Особенно важным показателем Травников назвал мнение самих инвесторов. По его словам, предприниматели, работающие в регионе, положительно оценивают поддержку со стороны областных властей.
Туризм также остается важной частью региональной экономики. Новосибирская область уже два года подряд занимает первое место по турпотоку в Сибирском федеральном округе.
«Реализуется масса проектов по созданию новых мест развлечения, по наращиванию мощностей отдыха, санаторно-курортного оздоровления. Это, в том числе, результаты деятельности команды минэкономразвития Новосибирской области», — отметил глава региона.
В ближайшие шесть лет Новосибирская область примет участие в 12 национальных проектах. В 2025 году в рамках этих программ будет реализовано 42 региональных проекта с общим финансированием в 31,4 млрд рублей. Основные направления финансирования: «Инфраструктура для жизни» — 15,6 млрд рублей; «Молодежь и дети» — 6,5 млрд рублей; «Продолжительная активная жизнь» — 4,1 млрд рублей; «Семья» — 3 млрд рублей.
Губернатор подчеркнул, что новый этап реализации нацпроектов будет сложным, но стратегически важным для региона. В частности, особое внимание будет уделено внедрению новых механизмов сопровождения проектов, совершенствованию работы в сфере государственно-частного партнерства и повышению эффективности освоения средств.