Губернатор Андрей Травников обозначил ключевые задачи по реализации новых нацпроектов

В ближайшие шесть лет Новосибирская область примет участие в 12 национальных проектах. В 2025 году в рамках этих программ будет реализовано 42 региональных проекта с общим финансированием в 31,4 млрд рублей. Основные направления финансирования: «Инфраструктура для жизни» — 15,6 млрд рублей; «Молодежь и дети» — 6,5 млрд рублей; «Продолжительная активная жизнь» — 4,1 млрд рублей; «Семья» — 3 млрд рублей.