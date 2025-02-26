Как сохранить деньги в доме — топ секретных народных примет

Posted 26 февраля, 05:21
Published 26 февраля, 05:21
Modified 26 февраля, 05:23
Updated 26 февраля, 05:23
В опросе поучаствовали 923 человека. У каждого из них спросили про денежные приметы, которые вызывают больше всего доверия или опасения. Примечательно, что 47% респондентов не верят в приметы о привлечение средств. Еще 18% затруднялись ответить.
Что касается народных поверий, то 13% опрошенных не выкидывают мусор по вечерам, чтобы деньги остались в доме. Это самая популярная примета из возможных, выяснили аналитики Bankiros.
Также новосибирцы предпочитают не свистеть в доме, хранить любую сумму в кошельке, ведь купюра идет к купюре и бережно относиться к банкнотам, так как деньги любят порядок. Ранее мы рассказали, как военный пенсионер из Новосибирска выиграл миллионы.