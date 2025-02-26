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Posted 26 февраля, 05:21

Published 26 февраля, 05:21

Modified 26 февраля, 05:23

Updated 26 февраля, 05:23

Какие есть приметы

Как сохранить деньги в доме — топ секретных народных примет

26 февраля 2025, 05:21
Фото: 1MI. Какие есть приметы

Жители Новосибирска назвали главные приметы для сохранения денег

Жители Новосибирска рассекретили главные денежные приметы, в которые они верят.

В опросе поучаствовали 923 человека. У каждого из них спросили про денежные приметы, которые вызывают больше всего доверия или опасения. Примечательно, что 47% респондентов не верят в приметы о привлечение средств. Еще 18% затруднялись ответить.

Что касается народных поверий, то 13% опрошенных не выкидывают мусор по вечерам, чтобы деньги остались в доме. Это самая популярная примета из возможных, выяснили аналитики Bankiros.

Также новосибирцы предпочитают не свистеть в доме, хранить любую сумму в кошельке, ведь купюра идет к купюре и бережно относиться к банкнотам, так как деньги любят порядок. Ранее мы рассказали, как военный пенсионер из Новосибирска выиграл миллионы.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Деньги#Приметы
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