Меркурий приблизится к Венере: редкий танец планет сможет увидеть каждый

С 26 февраля сибиряки смогут наблюдать Меркурий на западном горизонте после захода Солнца. Астрономы новосибирского планетария утверждают, что для этого не потребуется какая-либо оптика. Отчетливее всего увидеть планету можно будет 8 марта.