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Posted 26 февраля, 14:11

Published 26 февраля, 14:11

Modified 26 февраля, 14:13

Updated 26 февраля, 14:13

Увидеть небесное тело можно будет невооруженным взглядом

Меркурий приблизится к Венере: редкий танец планет сможет увидеть каждый

26 февраля 2025, 14:11
Фото: Изображение Midjourney. Увидеть небесное тело можно будет невооруженным взглядом

Стало известно, когда жители Новосибирской области смогут увидеть Меркурий

Редкое астрономическое явление можно будет увидеть невооруженным взглядом.

С 26 февраля сибиряки смогут наблюдать Меркурий на западном горизонте после захода Солнца. Астрономы новосибирского планетария утверждают, что для этого не потребуется какая-либо оптика. Отчетливее всего увидеть планету можно будет 8 марта.

Благоприятным периодом для наблюдения считают дни с 26 февраля по 14 марта 2025, а 12 марта Меркурий приблизится к Венере.

Лучшим местом для обзора станет загородная местность, подальше от искусственного освещения. Также желательно выбрать день с безоблачной погодой.

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