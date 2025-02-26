Меркурий приблизится к Венере: редкий танец планет сможет увидеть каждый

Posted 26 февраля, 14:11
Published 26 февраля, 14:11
Modified 26 февраля, 14:13
Updated 26 февраля, 14:13
С 26 февраля сибиряки смогут наблюдать Меркурий на западном горизонте после захода Солнца. Астрономы новосибирского планетария утверждают, что для этого не потребуется какая-либо оптика. Отчетливее всего увидеть планету можно будет 8 марта.
Благоприятным периодом для наблюдения считают дни с 26 февраля по 14 марта 2025, а 12 марта Меркурий приблизится к Венере.
Лучшим местом для обзора станет загородная местность, подальше от искусственного освещения. Также желательно выбрать день с безоблачной погодой.
Ранее метеозависимых предупредили о мощной магнитной буре в НСО.