Мужчина попал под поезд в Новосибирской области

Posted 26 февраля, 13:34
Published 26 февраля, 13:34
Modified 26 февраля, 13:36
Updated 26 февраля, 13:36
47-летний мужчина попал под колеса движущегося состава. Он выжил, но был госпитализирован с многочисленными травмами.
Как установили сотрудники транспортной прокуратуры, мужчина нарушил правила безопасности, попытавшись перейти пути перед движущимся составом, но не успел выйти из опасной зоны.
К сожалению, подобные случаи в Новосибирской области происходят регулярно. Основная причина — беспечность людей, игнорирующих правила безопасности на железной дороге. Например, в начале февраля пожилой мужчина погиб, переходя пути в неположенном месте, хотя в нескольких метрах находился пешеходный мост.
Ранее стала известна причина схода платформы грузового поезда в Новосибирской области.