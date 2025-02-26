Мужчина попал под поезд в Новосибирской области

К сожалению, подобные случаи в Новосибирской области происходят регулярно. Основная причина — беспечность людей, игнорирующих правила безопасности на железной дороге. Например, в начале февраля пожилой мужчина погиб, переходя пути в неположенном месте, хотя в нескольких метрах находился пешеходный мост.