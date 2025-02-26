atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 13:34

Published 26 февраля, 13:34

Modified 26 февраля, 13:36

Updated 26 февраля, 13:36

Происшествие произошло на ст. Речкуновка

Мужчина попал под поезд в Новосибирской области

26 февраля 2025, 13:34
Фото: 1MI. Происшествие произошло на ст. Речкуновка
Очередное происшествие на железной дороге произошло 26 февраля на станции Речкуновка в Бердске.

47-летний мужчина попал под колеса движущегося состава. Он выжил, но был госпитализирован с многочисленными травмами.

Как установили сотрудники транспортной прокуратуры, мужчина нарушил правила безопасности, попытавшись перейти пути перед движущимся составом, но не успел выйти из опасной зоны.

К сожалению, подобные случаи в Новосибирской области происходят регулярно. Основная причина — беспечность людей, игнорирующих правила безопасности на железной дороге. Например, в начале февраля пожилой мужчина погиб, переходя пути в неположенном месте, хотя в нескольких метрах находился пешеходный мост.

Ранее стала известна причина схода платформы грузового поезда в Новосибирской области.

Пассажирский самолет потерялся над Новосибирском — что произошло
Узнать подробнее
Читайте также:
Ефремов подал прошение об УДО — у актера подтвердились проблемы с легкимиБолее 200 тысяч выплатили жителям Новосибирска за разоблачение «черных» майнеровНалог на туалеты появится в России — сколько будем платить
#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика