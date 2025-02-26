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Posted 26 февраля, 12:11

Published 26 февраля, 12:11

Modified 26 февраля, 12:13

Updated 26 февраля, 12:13

Все постройки с фундаментом попадут под налог

Налог на туалеты появится в России — сколько будем платить

26 февраля 2025, 12:11
Фото: 1MI. Все постройки с фундаментом попадут под налог

Жителям Новосибирска рассказали о новых налогах на постройки на участках

Юристы пояснили, на какие постройки распространяется новый налог.

Владельцы частных участков с весны 2025 будут обязаны зарегистрировать в Росреестре все постройки с фундаментом.

Юристы пояснили, что туалеты на фундаменте теперь также будут считаться собственностью, за которую необходимо уплатить налог по общему правилу в размере от 0,1 до 0,3% исходя из кадастровой стоимости постройки.

Ранее новосибирцев возмутили штрафы на бани и сараи, а также штраф за установку входной двери.

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