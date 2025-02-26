Налог на туалеты появится в России — сколько будем платить

Posted 26 февраля, 12:11
Published 26 февраля, 12:11
Modified 26 февраля, 12:13
Updated 26 февраля, 12:13
Владельцы частных участков с весны 2025 будут обязаны зарегистрировать в Росреестре все постройки с фундаментом.
Юристы пояснили, что туалеты на фундаменте теперь также будут считаться собственностью, за которую необходимо уплатить налог по общему правилу в размере от 0,1 до 0,3% исходя из кадастровой стоимости постройки.
Ранее новосибирцев возмутили штрафы на бани и сараи, а также штраф за установку входной двери.