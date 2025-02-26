Названы самые невероятные имена для девочки и мальчика в Новосибирской области

Posted 26 февраля, 09:52
Published 26 февраля, 09:52
Modified 26 февраля, 09:54
Updated 26 февраля, 09:54
Новосибирцы называют новорожденных экзотическими именами. Самым красивым для девочки стало Кирилия. Оно имеет греческое происхождение и означает «господина».
Для мальчиков же стало имя Милан, что означает «милый» и «нежный». В некоторых источниках его называют «дорогой» или «любимый». Имя популярно в Польше, Чехии, Словакии.
Не менее интересным стал случай с появлением мальчика, которого назвали Трамп. Правда, как объяснили родители, с политикой оно не связано. Однако удивить новосибирцев им точно удалось. Тенденция к необычным именам набирает обороты в русскоязычном пространстве.