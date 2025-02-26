Названы самые невероятные имена для девочки и мальчика в Новосибирской области

Не менее интересным стал случай с появлением мальчика, которого назвали Трамп. Правда, как объяснили родители, с политикой оно не связано. Однако удивить новосибирцев им точно удалось. Тенденция к необычным именам набирает обороты в русскоязычном пространстве.