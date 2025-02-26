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Posted 26 февраля, 09:52

Published 26 февраля, 09:52

Modified 26 февраля, 09:54

Updated 26 февраля, 09:54

Детей называют по-разному

Названы самые невероятные имена для девочки и мальчика в Новосибирской области

26 февраля 2025, 09:52
Фото: 1MI. Детей называют по-разному
В Новосибирской области родители нарекают детей самыми красивыми именами, о чем говорят обновленные данные ЗАГСа.

Новосибирцы называют новорожденных экзотическими именами. Самым красивым для девочки стало Кирилия. Оно имеет греческое происхождение и означает «господина».

Для мальчиков же стало имя Милан, что означает «милый» и «нежный». В некоторых источниках его называют «дорогой» или «любимый». Имя популярно в Польше, Чехии, Словакии.

Не менее интересным стал случай с появлением мальчика, которого назвали Трамп. Правда, как объяснили родители, с политикой оно не связано. Однако удивить новосибирцев им точно удалось. Тенденция к необычным именам набирает обороты в русскоязычном пространстве.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Имена
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