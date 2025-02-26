Одно разочарование: Прилучный не смог нормально отдохнуть с семьей

Posted 26 февраля, 14:18
Published 26 февраля, 14:18
Modified 26 февраля, 14:21
Updated 26 февраля, 14:21
Павел Прилучный с Зепюр Брутян отправились в Сочи, но попали в мощный снегопад. В городе выпала почти пятикратная норма годовых осадков.
Местные жители недоумевают. Отмечается, что такого снегопада в Сочи не наблюдалось давно. Супруги в социальных сетях делятся фотографиями заснеженных пейзажей. Брутян рассказала, что им пришлось наслаждаться отдыхом в подогреваемых бассейнах.
С собой супруги взяли совместного сына Микаэля и 12-летнего Тимофея.
Ранее стало известно о жесткой стычке Тимофея с родной матерью Агатой Муцениеце.