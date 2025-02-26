Одно разочарование: Прилучный не смог нормально отдохнуть с семьей

Местные жители недоумевают. Отмечается, что такого снегопада в Сочи не наблюдалось давно. Супруги в социальных сетях делятся фотографиями заснеженных пейзажей. Брутян рассказала, что им пришлось наслаждаться отдыхом в подогреваемых бассейнах.