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Posted 26 февраля, 14:18

Published 26 февраля, 14:18

Modified 26 февраля, 14:21

Updated 26 февраля, 14:21

Павел Прилучный с Зепюр Брутян

Одно разочарование: Прилучный не смог нормально отдохнуть с семьей

26 февраля 2025, 14:18
Фото: Соцсети. Павел Прилучный с Зепюр Брутян

Отпуск новосибирского актера Прилучного с женой и детьми пошел не по плану

Прилучный с семьей отправился на отдых в Сочи, однако все пошло не по плану, признался актер.

Павел Прилучный с Зепюр Брутян отправились в Сочи, но попали в мощный снегопад. В городе выпала почти пятикратная норма годовых осадков.

Местные жители недоумевают. Отмечается, что такого снегопада в Сочи не наблюдалось давно. Супруги в социальных сетях делятся фотографиями заснеженных пейзажей. Брутян рассказала, что им пришлось наслаждаться отдыхом в подогреваемых бассейнах.

С собой супруги взяли совместного сына Микаэля и 12-летнего Тимофея.

Ранее стало известно о жесткой стычке Тимофея с родной матерью Агатой Муцениеце.

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