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Posted 26 февраля, 11:29

Published 26 февраля, 11:29

Modified 26 февраля, 11:31

Updated 26 февраля, 11:31

Инфляция выросла

Подорожало буквально все: в Новосибирской области инфляция разогналась до 10%

26 февраля 2025, 11:29
Фото: 1MI. Инфляция выросла

Инфляция в Новосибирской области увеличилась до 10,57%

Эксперты сообщили новосибирцам прогнозы по увеличению цен в регионе.

Новосибирская область остается лидером по росту цен в Сибири. На сегодняшний день показатель инфляции в регионе составил 10,57%, сообщил эксперт Юрий Коленко в беседе с BFM-Новосибирск.

Сообщается, что рост цен затронул не только продукты, но также непродовольственные товары и услуги. Одной из причин резкого скачка цен стало увеличение числа туристов в регионе. Из-за высокого спроса, средний чек в общепите продолжает дорожать. Также из-за повышенного спроса значительно выросли цены на услуги пассажирского транспорта в НСО.

Согласно исследованию ЦБ, в регионе увеличилось производство пищевой промышленности. Так, в два раза выросли поставки сибирских сыров и кондитерских изделий, в три раза — поставки мороженого.

Напомним, ранее ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в 21%.

Ранее жителей Новосибирска шокировали цены на гнилую клубнику.

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