Подорожало буквально все: в Новосибирской области инфляция разогналась до 10%

Сообщается, что рост цен затронул не только продукты, но также непродовольственные товары и услуги. Одной из причин резкого скачка цен стало увеличение числа туристов в регионе. Из-за высокого спроса, средний чек в общепите продолжает дорожать. Также из-за повышенного спроса значительно выросли цены на услуги пассажирского транспорта в НСО.