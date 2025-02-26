Подорожало буквально все: в Новосибирской области инфляция разогналась до 10%

Posted 26 февраля, 11:29
Published 26 февраля, 11:29
Modified 26 февраля, 11:31
Updated 26 февраля, 11:31
Новосибирская область остается лидером по росту цен в Сибири. На сегодняшний день показатель инфляции в регионе составил 10,57%, сообщил эксперт Юрий Коленко в беседе с BFM-Новосибирск.
Сообщается, что рост цен затронул не только продукты, но также непродовольственные товары и услуги. Одной из причин резкого скачка цен стало увеличение числа туристов в регионе. Из-за высокого спроса, средний чек в общепите продолжает дорожать. Также из-за повышенного спроса значительно выросли цены на услуги пассажирского транспорта в НСО.
Согласно исследованию ЦБ, в регионе увеличилось производство пищевой промышленности. Так, в два раза выросли поставки сибирских сыров и кондитерских изделий, в три раза — поставки мороженого.
Напомним, ранее ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в 21%.
Ранее жителей Новосибирска шокировали цены на гнилую клубнику.