Похитителя малыша из Новосибирска ищут на Алтае

Posted 26 февраля, 13:34
Published 26 февраля, 13:34
Modified 26 февраля, 13:36
Updated 26 февраля, 13:36
16 февраля жительница Новосибирска обвинила своего бывшего супруга, который проживает в Австралии, в похищении малолетнего сына. Ход дела поставил на контроль Председатель СК Бастрыкин.
26 февраля стало известно, что похититель может находится в Республике Алтай.
Бывший супруг сибиряки и отец мальчика 40-летний Олег Карпов обвиняется в похищении ребенка по предварительному сговору. Сейчас его разыскивает полиция.
Сотрудники правоохранительных органов обратились к местным жителям за помощью в установлении местонахождения подозреваемого.