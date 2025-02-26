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Posted 26 февраля, 13:34

Published 26 февраля, 13:34

Modified 26 февраля, 13:36

Updated 26 февраля, 13:36

Ребенок был похищен у матери

Похитителя малыша из Новосибирска ищут на Алтае

26 февраля 2025, 13:34
Фото: 1MI. Ребенок был похищен у матери
В Новосибирске было возбуждено уголовное дело о похищении маленького ребенка.

16 февраля жительница Новосибирска обвинила своего бывшего супруга, который проживает в Австралии, в похищении малолетнего сына. Ход дела поставил на контроль Председатель СК Бастрыкин.

26 февраля стало известно, что похититель может находится в Республике Алтай.

Бывший супруг сибиряки и отец мальчика 40-летний Олег Карпов обвиняется в похищении ребенка по предварительному сговору. Сейчас его разыскивает полиция.

Сотрудники правоохранительных органов обратились к местным жителям за помощью в установлении местонахождения подозреваемого.

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