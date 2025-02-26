Родители из Новосибирска назвали сына Трамп Владимирович

По мнению психологов, рост интереса к необычным именам связан с желанием выделиться в эпоху соцсетей: Родители воспринимают имя как «бренд» ребенка. В России запрещены имена, содержащие цифры, бранные слова или титулы. В остальном родители свободны в выборе. Тем не менее, семьям часто рекомендуют отказаться от вариантов, которые могут осложнить жизнь ребенку.