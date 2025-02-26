Родители из Новосибирска назвали сына Трамп Владимирович

Posted 26 февраля, 10:46
Published 26 февраля, 10:46
Modified 26 февраля, 11:15
Updated 26 февраля, 11:15
Жители Новосибирска Владимир и Елена, сейчас проживающие в пригороде Минска, удивили общественность необычным выбором имени для первенца. Мальчик, родившийся в феврале 2025 года, получил имя Трамп. Как подчеркнули родители, решение не связано с политикой — оно отражает их стремление подчеркнуть уникальность ребенка.
Решение семьи вызвало бурные дискуссии в соцсетях. Одни пользователи поддерживают право родителей на самовыражение, другие указывают на возможные сложности для ребенка:
«Имя ассоциируется с публичной фигурой, что может привести к насмешкам в школе», — отмечают сибиряки.
Трамп — не единственный пример креативного именования в Новосибирске. Согласно данным ЗАГСа за февраль, популярность набрали:
Кирилия (для девочек) — имя греческого происхождения, трактуемое как «госпожа» или «владычица».
Милан (для мальчиков) — славянское имя со значением «нежный», «любимый». Особенно распространено в Польше, Чехии и Словакии.
По мнению психологов, рост интереса к необычным именам связан с желанием выделиться в эпоху соцсетей: Родители воспринимают имя как «бренд» ребенка. В России запрещены имена, содержащие цифры, бранные слова или титулы. В остальном родители свободны в выборе. Тем не менее, семьям часто рекомендуют отказаться от вариантов, которые могут осложнить жизнь ребенку.