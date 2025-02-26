atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 10:46

Published 26 февраля, 10:46

Modified 26 февраля, 11:15

Updated 26 февраля, 11:15

Как называют детей

Родители из Новосибирска назвали сына Трамп Владимирович

26 февраля 2025, 10:46
Фото: 1MI. Как называют детей
Новосибирская семья назвала сына Трамп: имя стало поводом для споров.

Жители Новосибирска Владимир и Елена, сейчас проживающие в пригороде Минска, удивили общественность необычным выбором имени для первенца. Мальчик, родившийся в феврале 2025 года, получил имя Трамп. Как подчеркнули родители, решение не связано с политикой — оно отражает их стремление подчеркнуть уникальность ребенка.

Реакция в сети

Решение семьи вызвало бурные дискуссии в соцсетях. Одни пользователи поддерживают право родителей на самовыражение, другие указывают на возможные сложности для ребенка:

«Имя ассоциируется с публичной фигурой, что может привести к насмешкам в школе», — отмечают сибиряки.
Семья из Новосибирска выбрала для малыша странное и уникальное имя
Узнать подробнее

Тренд на экзотику: другие нестандартные имена в регионе

Трамп — не единственный пример креативного именования в Новосибирске. Согласно данным ЗАГСа за февраль, популярность набрали:

  • Кирилия (для девочек) — имя греческого происхождения, трактуемое как «госпожа» или «владычица».

  • Милан (для мальчиков) — славянское имя со значением «нежный», «любимый». Особенно распространено в Польше, Чехии и Словакии.

Почему родители выбирают редкие имена?

По мнению психологов, рост интереса к необычным именам связан с желанием выделиться в эпоху соцсетей: Родители воспринимают имя как «бренд» ребенка. В России запрещены имена, содержащие цифры, бранные слова или титулы. В остальном родители свободны в выборе. Тем не менее, семьям часто рекомендуют отказаться от вариантов, которые могут осложнить жизнь ребенку.

Минобр взыскал с новосибирского концессионера школ 115 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Сын Мии из Новосибирского зоопарка очаровал манулолюбов всего мираЖители Новосибирска задыхаются от грязного воздухаКак сохранить деньги в доме — топ секретных народных примет
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Имена
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика