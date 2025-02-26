Штраф 15 тысяч за неправильную входную дверь — миф или реальность

Как сообщил Надёжкин, такое правило действительно существует, однако по определению Верховного суда действует только на стадии проектирования. Индивидуальные изменения собственников не противоречат требованиям безопасности. Более того, по словам эксперта, дверь, которая открывается вовнутрь, легче поддается взлому.