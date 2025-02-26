Штраф 15 тысяч за неправильную входную дверь — миф или реальность

Posted 26 февраля, 11:10
Published 26 февраля, 11:10
Modified 26 февраля, 11:12
Updated 26 февраля, 11:12
Россиянам сообщили об увеличении штрафа за установку входной двери, которая открывается наружу, а не вовнутрь квартиры: эксперт по жилищному праву сообщил, что неправильная установка двери создаст помеху для соседей в случае экстренной эвакуации.
Однако руководитель «Центра защиты прав граждан Справедливой России» Алексей Надёжкин опроверг данную информацию. Эксперт заявил, что входная дверь может открываться в любом направлении.
Как сообщил Надёжкин, такое правило действительно существует, однако по определению Верховного суда действует только на стадии проектирования. Индивидуальные изменения собственников не противоречат требованиям безопасности. Более того, по словам эксперта, дверь, которая открывается вовнутрь, легче поддается взлому.
Вместе с тем в доме могут действовать внутренние правила, установленные управляющей компанией. Поэтому перед установкой двери эксперт рекомендует обратится к управляющей компании.
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