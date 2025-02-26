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Posted 26 февраля, 02:15

Published 26 февраля, 02:15

Modified 26 февраля, 02:17

Updated 26 февраля, 02:17

Скоро станет тепло

Стало известно, когда уйдут морозы из Новосибирска

26 февраля 2025, 02:15
Фото: 1MI. Скоро станет тепло

Стало известно, когда потеплеет в Новосибирской области

В Новосибирской области погодные сервисы сообщили, когда спадут морозы и придет тепло.

По данным «Яндекс. Погоды», сегодня, 26 февраля, последний прохладный день, когда столбик термометра показывает -20 ночью и утром. 27 и 28 числа потеплеет до -6…-9. При этом возможен небольшой снег. Такая же погода продержится первую неделю марта.

Как показывает сайт gismeteo, в ночь и утро 26 февраля похолодало до -16, а с 27 числа С 7 марта начнется плюсовая температура до +1. С 28 февраля по 6 марта ожидается снег.

World-weather также обещает последний холодный день 26 февраля и потепление с 27 числа. В четверг и пятницу ожидается -7…-5 днем. Осадки выпадут лишь на выходных. Тем временем новосибирцы жалуются на вонь в городе.

Грязный воздух накрыл Новосибирск
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Зима#Мороз#Весна
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