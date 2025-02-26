Стало известно, когда уйдут морозы из Новосибирска

По данным «Яндекс. Погоды», сегодня, 26 февраля, последний прохладный день, когда столбик термометра показывает -20 ночью и утром. 27 и 28 числа потеплеет до -6…-9. При этом возможен небольшой снег. Такая же погода продержится первую неделю марта.