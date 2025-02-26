Стало известно, во сколько обойдутся блины на Масленицу в Новосибирске

Posted 26 февраля, 14:11
Published 26 февраля, 14:11
Modified 26 февраля, 14:13
Updated 26 февраля, 14:13
Центр стратегических разработок (ЦСР) рассчитал индексы блинов для российских регионов. Оказалось, в среднем россияне потратят около 119 рублей на приготовление стопки блинов (около 40 штук). Цена оказалась на 4,4% выше, чем год назад.
Новосибирская область попала в средний диапазон. В среднем в СФО приготовление блинов потребует 117 рублей. В Новосибирской области — в 122 рубля.
Дешевле всего приготовление блинов обойдется жителям Приволжского федерального округа — 104 рубля. Дороже всего приготовить блины на Дальнем востоке — 157 рублей.
Ранее новосибирцам дали прогноз касательно растущей инфляции в регионе.