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Posted 26 февраля, 14:11

Published 26 февраля, 14:11

Modified 26 февраля, 14:13

Updated 26 февраля, 14:13

Во сколько обойдется приготовление блинов в 2025

Стало известно, во сколько обойдутся блины на Масленицу в Новосибирске

26 февраля 2025, 14:11
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Во сколько обойдется приготовление блинов в 2025
Эксперты рассчитали среднюю стоимость домашних блинов на семью в Новосибирской области в этом году.

Центр стратегических разработок (ЦСР) рассчитал индексы блинов для российских регионов. Оказалось, в среднем россияне потратят около 119 рублей на приготовление стопки блинов (около 40 штук). Цена оказалась на 4,4% выше, чем год назад.

Новосибирская область попала в средний диапазон. В среднем в СФО приготовление блинов потребует 117 рублей. В Новосибирской области — в 122 рубля.

Дешевле всего приготовление блинов обойдется жителям Приволжского федерального округа — 104 рубля. Дороже всего приготовить блины на Дальнем востоке — 157 рублей.

Ранее новосибирцам дали прогноз касательно растущей инфляции в регионе.

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