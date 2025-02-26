Суд Новосибирска рассмотрит дело о гибели рабочего из-за нарушений на стройке

Posted 26 февраля, 11:11
Published 26 февраля, 11:11
Modified 26 февраля, 11:13
Updated 26 февраля, 11:13
В Ленинский районный суд направлено уголовное дело в отношении 28-летнего новосибирца, обвиняемого в несоблюдении норм охраны труда, повлекшем смерть сотрудника. Фигуранту вменяют ч. 2 ст. 143 УК РФ, предусматривающую ответственность за халатность лиц, обязанных обеспечивать безопасность работ.
Летом 2024 года обвиняемый, ответственный за организацию работ на стройке, допустил грубые нарушения:
Не проверил исправность оборудования — рабочие использовали сломанную лестницу.
Проигнорировал необходимость монтажа защитных ограждений в лифтовой шахте.
Не обеспечил контроль за соблюдением технологий.
Не потребовал от сотрудника применения страховочной привязи.
В результате сотрудник, занимавшийся установкой железобетонных конструкций на 4-м этаже, сорвался в незащищённую шахту. Падение с высоты 12 метров привело к мгновенной смерти. По данным прокуратуры, обвиняемый осознанно игнорировал регламенты, пытаясь ускорить сроки сдачи объекта.
При доказательстве вины мужчине грозит до 4 лет принудительных работ, либо лишение свободы на аналогичный срок с запретом занимать руководящие должности до 3 лет.
Рассмотрение дела начнется в ближайшее время. Потерпевшая сторона намерена добиваться возмещения морального ущерба в рамках гражданского иска. Ранее в Новосибирской области суд наказал торговцев контрафактным алкоголем.