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Posted 26 февраля, 08:51

Published 26 февраля, 08:51

Modified 26 февраля, 08:53

Updated 26 февраля, 08:53

Манул

Сын Мии из Новосибирского зоопарка очаровал манулолюбов всего мира

26 февраля 2025, 08:51
Фото: Новосибирский зоопарк. Манул
Сын Мии из Новосибирского зоопарка попозировал на камеру: его фотография набрала сотни лайков.

Подросший манул снова очаровал не только жителей Новосибирска, но и пользователей соцсетей со всего мира. Сына Мии сфотографировали в зоопарке, после чего он снова завоевал сердца многих манулолюбов. Снимок набрал сотни реакций и десятки комментариев.

«Сфера пушистого очарования»;

«Ну это вообще…красота сногсшибательная, сибирская стать и округлость меховая и фирменная пуговка розового носика»;

«Маменькин сынок»;
«Все-таки Новосибирские манулы — самые мануловые манулы!»;
«Это миевич, сынок Мии Карагандовны, брат Снежинки, Снежаны и Баюши»;
Фото: Манулизация/ТГ-канал

«В Новосибирске все манульчики специально стоят в одной позе перед домиком с утра? Знают, что фотосессия?»;

«Да это просто живая роскошь! Шуба, взгляд, форма, лапки на хвостике — все идеально!».

Ранее в Новосибирском зоопарке на свет родились близнецы патагонских мар.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Фото#Фотография#Манул
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