Сын Мии из Новосибирского зоопарка очаровал манулолюбов всего мира

Posted 26 февраля, 08:51
Published 26 февраля, 08:51
Modified 26 февраля, 08:53
Updated 26 февраля, 08:53
Подросший манул снова очаровал не только жителей Новосибирска, но и пользователей соцсетей со всего мира. Сына Мии сфотографировали в зоопарке, после чего он снова завоевал сердца многих манулолюбов. Снимок набрал сотни реакций и десятки комментариев.
«Сфера пушистого очарования»;
«Ну это вообще…красота сногсшибательная, сибирская стать и округлость меховая и фирменная пуговка розового носика»;
«Маменькин сынок»;
«Все-таки Новосибирские манулы — самые мануловые манулы!»;
«Это миевич, сынок Мии Карагандовны, брат Снежинки, Снежаны и Баюши»;
«В Новосибирске все манульчики специально стоят в одной позе перед домиком с утра? Знают, что фотосессия?»;
«Да это просто живая роскошь! Шуба, взгляд, форма, лапки на хвостике — все идеально!».
Ранее в Новосибирском зоопарке на свет родились близнецы патагонских мар.