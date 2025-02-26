Сын Мии из Новосибирского зоопарка очаровал манулолюбов всего мира

Подросший манул снова очаровал не только жителей Новосибирска, но и пользователей соцсетей со всего мира. Сына Мии сфотографировали в зоопарке, после чего он снова завоевал сердца многих манулолюбов. Снимок набрал сотни реакций и десятки комментариев.