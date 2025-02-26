Posted 26 февраля, 15:39
Published 26 февраля, 15:39
Modified 26 февраля, 15:41
Updated 26 февраля, 15:41
В Россию с государственным визитом прибыл президент Гвинеи-Бисау. Лидеры стран обсудили стратегию сотрудничества и актуальные вопросы нынешней повестки.
Путин сообщил, что Россия в этом году увеличила квоту для студентов из Гвинеи-Бисау в своих военных вузах. Президент Гвинеи-Бисау поблагодарил российского лидера по-русски, назвав его «братом»:
«Спасибо, брат, дорогой Путин».
Как отметил глава РФ, российско-бисайские отношения развиваются успешно.
Ранее стало известно о том, что Зеленский согласился уйти с поста президента.