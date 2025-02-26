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Posted 26 февраля, 15:39

Published 26 февраля, 15:39

Modified 26 февраля, 15:41

Updated 26 февраля, 15:41

Владимир Путин с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало

У Владимира Путина нашёлся брат в Гвинеи

26 февраля 2025, 15:39
Фото: Трансляция РИА-Новости. Владимир Путин с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало
26 февраля в Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

В Россию с государственным визитом прибыл президент Гвинеи-Бисау. Лидеры стран обсудили стратегию сотрудничества и актуальные вопросы нынешней повестки.

Путин сообщил, что Россия в этом году увеличила квоту для студентов из Гвинеи-Бисау в своих военных вузах. Президент Гвинеи-Бисау поблагодарил российского лидера по-русски, назвав его «братом»:

«Спасибо, брат, дорогой Путин».

Как отметил глава РФ, российско-бисайские отношения развиваются успешно.

Ранее стало известно о том, что Зеленский согласился уйти с поста президента.

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