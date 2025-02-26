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Posted 26 февраля, 05:28

Published 26 февраля, 05:28

Modified 26 февраля, 05:30

Updated 26 февраля, 05:30

Машины паркуют незаконно

В Новосибирске на Хилке появилась стоянка-невидимка для фур

26 февраля 2025, 05:28
Фото: 1MI. Машины паркуют незаконно
Незаконная парковка фур обнаружена в Ленинском районе Новосибирска, о чем рассказал общественник.

Вблизи Хилокского рынка в Новосибирске выявлена стихийная стоянка для большегрузов, организованная на городской земле без согласования с властями. Ситуацией заинтересовался общественный активист Евгений Митрофанов, направивший официальный запрос в мэрию.

На участке по ул. Хилокская, 9 предприниматели самовольно установили металлическое ограждение, разместили охраняемый въезд с КПП и натянули тросы для разграничения зон парковки, пишет «Прецедент».

Муниципалитет подтвердил, что территория относится к городскому фонду, но разрешительных документов на её использование под стоянку не выдавали. После сигнала активиста сотрудники департамента земельных отношений провели выездную проверку, зафиксировав факт незаконного захвата земли.

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Проблема тяжёлого транспорта в жилых зонах района носит системный характер. В 2023 году местные жители «Хилокского гетто» добились монтажа ограничивающих арок на ул. Малыгина и установки запрещающих знаков.

Однако перевозчики находят обходные пути: демонтируют преграды, прокладывают альтернативные маршруты через дворы. Ночные разгрузки и движение фур провоцируют шумовое загрязнение и разрушение дорожного покрытия.

Мэрия передала материалы проверки в администрацию Ленинского района для установления владельцев стоянки, принудительного демонтажа конструкций и привлечения виновных к административной ответственности.

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По данным Telegram-канала Митрофанова, идентифицировать организаторов парковки пока не удалось. Эксперты предполагают, что за схемой могут стоять сети нелегальных перевозчиков из Средней Азии, активно работающих в регионе.

Самозахват муниципальной земли грозит нарушителям:

  • штрафами до 700 тыс. руб. по ст. 7.1 КоАП;

  • принудительным освобождением территории за их счёт.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Фуры#Стоянка
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