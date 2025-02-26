В Новосибирске на Хилке появилась стоянка-невидимка для фур

Муниципалитет подтвердил, что территория относится к городскому фонду, но разрешительных документов на её использование под стоянку не выдавали. После сигнала активиста сотрудники департамента земельных отношений провели выездную проверку, зафиксировав факт незаконного захвата земли.

На участке по ул. Хилокская, 9 предприниматели самовольно установили металлическое ограждение, разместили охраняемый въезд с КПП и натянули тросы для разграничения зон парковки, пишет « Прецедент ».

Вблизи Хилокского рынка в Новосибирске выявлена стихийная стоянка для большегрузов, организованная на городской земле без согласования с властями. Ситуацией заинтересовался общественный активист Евгений Митрофанов, направивший официальный запрос в мэрию.

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Мэрия передала материалы проверки в администрацию Ленинского района для установления владельцев стоянки, принудительного демонтажа конструкций и привлечения виновных к административной ответственности.

Однако перевозчики находят обходные пути : демонтируют преграды, прокладывают альтернативные маршруты через дворы. Ночные разгрузки и движение фур провоцируют шумовое загрязнение и разрушение дорожного покрытия.

Проблема тяжёлого транспорта в жилых зонах района носит системный характер. В 2023 году местные жители «Хилокского гетто» добились монтажа ограничивающих арок на ул. Малыгина и установки запрещающих знаков.

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принудительным освобождением территории за их счёт.

штрафами до 700 тыс. руб. по ст. 7.1 КоАП;

По данным Telegram-канала Митрофанова, идентифицировать организаторов парковки пока не удалось. Эксперты предполагают, что за схемой могут стоять сети нелегальных перевозчиков из Средней Азии, активно работающих в регионе.

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