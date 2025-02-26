В Новосибирске нелегальных мигрантов обнаружили на складах маркетплейсов

Posted 26 февраля, 10:50
Published 26 февраля, 10:50
Modified 26 февраля, 10:52
Updated 26 февраля, 10:52
Силовики провели внеплановую операцию на логистическом комплексе в Новосибирске, расположенном на ул. Петухова. Целью рейда стало выявление мигрантов, нарушающих миграционное законодательство и правила пребывания в РФ.
Проверку прошли 64 работника, занятых на складе. 22 человека, преимущественно граждане Средней Азии, были доставлены в военкомат Ленинского района для постановки на воинский учёт, пишет VN.ru. Обнаружены факты проживания части мигрантов непосредственно на территории склада — в подсобных помещениях, не предназначенных для этих целей.
По данным источника в правоохранительных органах, некоторые иностранцы не имели действующих патентов на работу, использовали поддельные миграционные карты, уклонялись от обязательной регистрации. Для работодателей возможны санкции в виде штрафа, приостановки деятельности или уголовная ответственность при доказанном пособничестве нелегальной миграции. Нелегальных иностранцев могут депортировать. 9 тысяч мигрантов прибыли в Новосибирскую область за неделю.