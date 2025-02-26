В Новосибирске нелегальных мигрантов обнаружили на складах маркетплейсов

По данным источника в правоохранительных органах, некоторые иностранцы не имели действующих патентов на работу, использовали поддельные миграционные карты, уклонялись от обязательной регистрации. Для работодателей возможны санкции в виде штрафа, приостановки деятельности или уголовная ответственность при доказанном пособничестве нелегальной миграции. Нелегальных иностранцев могут депортировать. 9 тысяч мигрантов прибыли в Новосибирскую область за неделю.