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Posted 26 февраля, 10:50

Published 26 февраля, 10:50

Modified 26 февраля, 10:52

Updated 26 февраля, 10:52

Не все мигранты работали легально

В Новосибирске нелегальных мигрантов обнаружили на складах маркетплейсов

26 февраля 2025, 10:50
Фото: Изображение Midjourney. Не все мигранты работали легально
В Новосибирске прошла масштабная проверка на складах маркетплейсов из-за нелегальных работников: в мероприятии участвовали сотрудники регионального управления СКР и МВД.

Силовики провели внеплановую операцию на логистическом комплексе в Новосибирске, расположенном на ул. Петухова. Целью рейда стало выявление мигрантов, нарушающих миграционное законодательство и правила пребывания в РФ.

Проверку прошли 64 работника, занятых на складе. 22 человека, преимущественно граждане Средней Азии, были доставлены в военкомат Ленинского района для постановки на воинский учёт, пишет VN.ru. Обнаружены факты проживания части мигрантов непосредственно на территории склада — в подсобных помещениях, не предназначенных для этих целей.

По данным источника в правоохранительных органах, некоторые иностранцы не имели действующих патентов на работу, использовали поддельные миграционные карты, уклонялись от обязательной регистрации. Для работодателей возможны санкции в виде штрафа, приостановки деятельности или уголовная ответственность при доказанном пособничестве нелегальной миграции. Нелегальных иностранцев могут депортировать. 9 тысяч мигрантов прибыли в Новосибирскую область за неделю.

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