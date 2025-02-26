В Новосибирске продают автографы Шамана и Мизулиной за 10 тысяч рублей

Posted 26 февраля, 03:53
Published 26 февраля, 03:53
Modified 26 февраля, 03:55
Updated 26 февраля, 03:55
Концерт SHAMAN проходил в Новосибирске на прошлой неделе. Приехал артист вместе со своей спутницей Екатериной Мизулиной. Сразу после выступления появились объявления о продаже их автографов.
Максимально за подпись на фотографии просили 10 тысяч рублей. Раскупили лоты быстро, сейчас подобные предложения можно найти лишь в других городах.
Примечательно, что новосибирцы были разочарованы концертом Шамана. Как рассказали горожане, там было мало слушателей, да и сам образ певца пришелся не по душе сибирякам. Они высмеяли артиста в соцсетях. Но нашлись и те, кто встал на защиту знаменитости.