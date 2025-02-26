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Posted 26 февраля, 03:53

Published 26 февраля, 03:53

Modified 26 февраля, 03:55

Updated 26 февраля, 03:55

Не все были довольны концертом

В Новосибирске продают автографы Шамана и Мизулиной за 10 тысяч рублей

26 февраля 2025, 03:53
Фото: 1MI. Не все были довольны концертом
В Новосибирске выставили на продажу автографы Шамана и Мизулиной: объявления были на одном из сайтов.

Концерт SHAMAN проходил в Новосибирске на прошлой неделе. Приехал артист вместе со своей спутницей Екатериной Мизулиной. Сразу после выступления появились объявления о продаже их автографов.

Максимально за подпись на фотографии просили 10 тысяч рублей. Раскупили лоты быстро, сейчас подобные предложения можно найти лишь в других городах.

Фото: Авито

Примечательно, что новосибирцы были разочарованы концертом Шамана. Как рассказали горожане, там было мало слушателей, да и сам образ певца пришелся не по душе сибирякам. Они высмеяли артиста в соцсетях. Но нашлись и те, кто встал на защиту знаменитости.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Концерт#Певец#Шаман#Екатерина Мизулина
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