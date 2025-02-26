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Posted 26 февраля, 04:11

Published 26 февраля, 04:11

Modified 26 февраля, 04:13

Updated 26 февраля, 04:13

Девушку изнасиловали

В Новосибирске пьяную тувинку заподозрили в изнасиловании девушки

26 февраля 2025, 04:11
Фото: 1MI. Девушку изнасиловали
В Новосибирске изнасиловали девушку на съемной квартире, о чем рассказали источники.

Инцидент случился 21 февраля в одном из районов города. По информации источников, тувинка в алкогольном опьянении надругалась над жительницей Новосибирска.

33-летняя россиянка могла изнасиловать девушку, предварительно затянув на ней провод от удлинителя. После потери сознания, над горожанкой якобы сексуально надругались, пишет РЕН ТВ. Сейчас подозреваемая задержана.

Возбуждено дело из-за насильственных действий. Свою вину женщина признала: по указанной статье ей может грозить до 10 лет колонии. Ранее блондинка из Новосибирска продавала свою невинность. За это она просила 300 тысяч рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Изнасилование#Уголовное дело#Секс#18+
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