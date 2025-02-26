В Новосибирске пьяную тувинку заподозрили в изнасиловании девушки

Posted 26 февраля, 04:11
Published 26 февраля, 04:11
Modified 26 февраля, 04:13
Updated 26 февраля, 04:13
Инцидент случился 21 февраля в одном из районов города. По информации источников, тувинка в алкогольном опьянении надругалась над жительницей Новосибирска.
33-летняя россиянка могла изнасиловать девушку, предварительно затянув на ней провод от удлинителя. После потери сознания, над горожанкой якобы сексуально надругались, пишет РЕН ТВ. Сейчас подозреваемая задержана.
Возбуждено дело из-за насильственных действий. Свою вину женщина признала: по указанной статье ей может грозить до 10 лет колонии. Ранее блондинка из Новосибирска продавала свою невинность. За это она просила 300 тысяч рублей.