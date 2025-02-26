В Новосибирской области помогают трудоустроиться участникам СВО

Posted 26 февраля, 10:56
Published 26 февраля, 10:56
Modified 26 февраля, 10:58
Updated 26 февраля, 10:58
Благодаря скоординированной работе различных ведомств, каждому ветерану СВО предоставляется индивидуальный маршрут профессиональной интеграции. По данным управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области, с момента запуска программы за поддержкой в трудоустройстве обратились 267 участников СВО. Из них 110 человек уже приступили к работе, а 35 ветеранов открыли собственное дело.
Для каждого обратившегося разрабатывается индивидуальная программа адаптации, включающая психологическую поддержку, профориентацию, обучение и дальнейшее сопровождение на новом месте работы. Особое внимание уделяется подбору вакансий, соответствующих профессиональному опыту и личным интересам каждого участника.
Одним из примеров эффективной работы системы является история жителя Новосибирска Ильи Родина. После службы в зоне СВО в качестве добровольца он был уволен в запас по состоянию здоровья в декабре 2024 года. В поисках новой карьеры Илья обратился в центр занятости, где прошел комплексную оценку компетенций. Специалисты рекомендовали ему развивать себя в сфере общественно-политической деятельности.
Во время встречи с потенциальными работодателями Илья познакомился с представителями полиции, которые предложили ему вступить в добровольную народную дружину. В этом качестве он начал участвовать в обеспечении общественного порядка и организации совместных мероприятий с правоохранительными органами.
Кроме того, Илья Родин активно занимается патриотическим воспитанием молодежи, проводя уроки мужества в школах. Его деятельность была высоко оценена представителями Законодательного Собрания Новосибирской области, где ему предложили должность помощника депутата. Сейчас он помогает жителям города в решении различных социальных вопросов.
Программа содействия занятости участников СВО продолжает развиваться. Помимо трудоустройства, ветеранам предлагаются возможности для профессионального обучения и переквалификации. В регионе организованы курсы по востребованным специальностям, а также действует система грантов для поддержки предпринимательских инициатив.