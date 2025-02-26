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Posted 26 февраля, 10:56

Published 26 февраля, 10:56

Modified 26 февраля, 10:58

Updated 26 февраля, 10:58

Работа с участниками СВО

В Новосибирской области помогают трудоустроиться участникам СВО

26 февраля 2025, 10:56
Фото: Правительство Новосибирской области. Работа с участниками СВО
В Новосибирской области создана комплексная система содействия занятости участников специальной военной операции, позволяющая обеспечить плавный переход от военной службы к гражданской жизни, об этом рассказале в правительстве региона.

Благодаря скоординированной работе различных ведомств, каждому ветерану СВО предоставляется индивидуальный маршрут профессиональной интеграции. По данным управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области, с момента запуска программы за поддержкой в трудоустройстве обратились 267 участников СВО. Из них 110 человек уже приступили к работе, а 35 ветеранов открыли собственное дело.

Для каждого обратившегося разрабатывается индивидуальная программа адаптации, включающая психологическую поддержку, профориентацию, обучение и дальнейшее сопровождение на новом месте работы. Особое внимание уделяется подбору вакансий, соответствующих профессиональному опыту и личным интересам каждого участника.

Одним из примеров эффективной работы системы является история жителя Новосибирска Ильи Родина. После службы в зоне СВО в качестве добровольца он был уволен в запас по состоянию здоровья в декабре 2024 года. В поисках новой карьеры Илья обратился в центр занятости, где прошел комплексную оценку компетенций. Специалисты рекомендовали ему развивать себя в сфере общественно-политической деятельности.

Встречи с участниками СВО
Встречи с участниками СВО
Встречи с участниками СВО. Фото: Правительство Новосибирской области

Во время встречи с потенциальными работодателями Илья познакомился с представителями полиции, которые предложили ему вступить в добровольную народную дружину. В этом качестве он начал участвовать в обеспечении общественного порядка и организации совместных мероприятий с правоохранительными органами.

Кроме того, Илья Родин активно занимается патриотическим воспитанием молодежи, проводя уроки мужества в школах. Его деятельность была высоко оценена представителями Законодательного Собрания Новосибирской области, где ему предложили должность помощника депутата. Сейчас он помогает жителям города в решении различных социальных вопросов.

Программа содействия занятости участников СВО продолжает развиваться. Помимо трудоустройства, ветеранам предлагаются возможности для профессионального обучения и переквалификации. В регионе организованы курсы по востребованным специальностям, а также действует система грантов для поддержки предпринимательских инициатив.

Около 1000 кандидатов посетили специализированную ярмарку вакансий для участников СВО
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Ветераны#СВО#Гранты#Трудоустройство#Патриотическое воспитание#Профориентация#Профессиональная интеграция
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