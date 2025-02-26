В Новосибирской области помогают трудоустроиться участникам СВО

Одним из примеров эффективной работы системы является история жителя Новосибирска Ильи Родина. После службы в зоне СВО в качестве добровольца он был уволен в запас по состоянию здоровья в декабре 2024 года. В поисках новой карьеры Илья обратился в центр занятости, где прошел комплексную оценку компетенций. Специалисты рекомендовали ему развивать себя в сфере общественно-политической деятельности.