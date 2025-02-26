В Новосибирской области суд наказал торговцев контрафактным алкоголем

Оба фигуранта получили идентичное наказание: 3 года условного лишения свободы; испытательный срок — 2 года; штрафы от 15 000 до 300 000 рублей (в зависимости от степени участия). Ранее другие жители Новосибирска прятали в гаражах нелегальные алкоголь и сигареты на 20 млн.