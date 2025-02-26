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Posted 26 февраля, 04:46

Published 26 февраля, 04:46

Modified 26 февраля, 04:48

Updated 26 февраля, 04:48

Продукция была нелегальной

В Новосибирской области суд наказал торговцев контрафактным алкоголем

26 февраля 2025, 04:46
Фото: 1MI. Продукция была нелегальной
Суд Куйбышевского района вынес решение по делу о нелегальном обороте алкоголя и табака в Новосибирской области, о чем сообщила прокуратура.

Завершилось рассмотрение дела о масштабной торговле немаркированными табачными и алкогольными изделиями. Суд признал виновными двух местных жителей, организовавших подпольный бизнес в гараже города Куйбышев.

В период с 2019 по 2022 г. г. обвиняемые систематически нарушали правила оборота регулируемой продукции: хранили и реализовывали алкоголь и табак без акцизных марок; действовали без лицензии на розничную продажу спиртосодержащих товаров.

Деятельность пресечена оперативниками УФСБ по региону. В ходе обысков изъято: 19,6 тыс. бутылок алкоголя; 37,7 тыс. пачек сигарет. Общая стоимость конфискованного превысила 10 млн рублей. Суд квалифицировал действия по двум статьям УК РФ: пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 — за оборот немаркированных товаров и п. «б» ч. 2 ст. 171.3 — за торговлю алкоголем без лицензии.

Оба фигуранта получили идентичное наказание: 3 года условного лишения свободы; испытательный срок — 2 года; штрафы от 15 000 до 300 000 рублей (в зависимости от степени участия). Ранее другие жители Новосибирска прятали в гаражах нелегальные алкоголь и сигареты на 20 млн.

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