Власти преподнесли огромный сюрприз хозяевам домов с электрокотлами

Posted 26 февраля, 05:13
Published 26 февраля, 05:13
Modified 26 февраля, 05:13
Updated 26 февраля, 05:13
Правительство РФ приняло постановление, которое направлено на более гибкую настройку диапазонов потребления электрической энергии для определенных категорий потребителей в отопительный период: населения, проживающего в негазифицированных домах, в том числе находящихся в СНТ.
Данное постановление позволит регионам принять решение о пересмотре диапазонов потребления электрической энергии с возможностью применения сезонного коэффициента до 1,8 к объемам потребления. Это позволит увеличить объем электрической энергии в первом диапазоне до 7020 кВт/ч в месяц, во втором — до 10 800 кВт/ч в месяц.
ФАС России отмечает, что принятый документ не повлияет на увеличение объемов перекрестного субсидирования по регионам при пересмотре тарифов и применении сезонных коэффициентов к диапазонам потребления.
Энергоснабжающие организации на основании решений региональных органов тарифного регулирования обязаны сделать перерасчет выставленных платежей за январь и февраль 2025 года с учетом новых диапазонов и тарифов, пишет sibdepo.ru.