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Posted 26 февраля, 05:13

Published 26 февраля, 05:13

Modified 26 февраля, 05:13

Updated 26 февраля, 05:13

Власти преподнесли огромный сюрприз хозяевам домов с электрокотлами

26 февраля 2025, 05:13
Для домов с электроотоплением диапазоны потребления электроэнергии будут увеличены, сообщает пресс-служба регионального Управления ФАС России.

Правительство РФ приняло постановление, которое направлено на более гибкую настройку диапазонов потребления электрической энергии для определенных категорий потребителей в отопительный период: населения, проживающего в негазифицированных домах, в том числе находящихся в СНТ.

Данное постановление позволит регионам принять решение о пересмотре диапазонов потребления электрической энергии с возможностью применения сезонного коэффициента до 1,8 к объемам потребления. Это позволит увеличить объем электрической энергии в первом диапазоне до 7020 кВт/ч в месяц, во втором — до 10 800 кВт/ч в месяц.

ФАС России отмечает, что принятый документ не повлияет на увеличение объемов перекрестного субсидирования по регионам при пересмотре тарифов и применении сезонных коэффициентов к диапазонам потребления.

Энергоснабжающие организации на основании решений региональных органов тарифного регулирования обязаны сделать перерасчет выставленных платежей за январь и февраль 2025 года с учетом новых диапазонов и тарифов, пишет sibdepo.ru.

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