Водители — хамы, цены запредельные: что говорят о сервисах такси жители Новосибирска

Подобные ситуации происходят регулярно. Многие предполагают, что это связано с отношением сервиса к водителями. Многие работники жалуются, что работа в «Максиме» невыгодна из-за высоких комиссий. Пользовательница Жанна подробно расписала схему, по которой водитель с заказа на 425 рублей получает в итоге всего 268 рублей, а после вычета налогов и затрат на бензин — ещё меньше. Валентина Фёдоровна утверждает, что компания начала дважды списывать комиссию с водителей, а за пополнение и вывод средств тоже берёт деньги. Из-за этого водители просто не хотят выходить в рейс.