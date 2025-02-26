Водители — хамы, цены запредельные: что говорят о сервисах такси жители Новосибирска

Posted 26 февраля, 08:24
Published 26 февраля, 08:24
Modified 26 февраля, 08:26
Updated 26 февраля, 08:26
Рейтинг основан на отзывах сервиса 2GIS.
Этот сервис остается одним из самых популярных такси, но это не спасает его от лавины негативных отзывов. Особенно часто пользователи говорят о непрозрачных тарифах и неожиданных доплатах, о которых порой становится известно уже в процессе поездки. Одна из клиенток столкнулась с неприятным сюрпризом после посадки в машину:
«Сегодня вызвали такси, садимся, и таксист сообщает, что ехать полчаса и у нас будет попутчик. Впервые в жизни нам предложили такую потрясающую услугу, удивились. Видимо, правила Яндекс Го изменились, но сообщить об этом своим клиентам компания не сочла нужным. Таксист сказал, что мы сами отменить попутчика не можем, но он может — за дополнительную плату», — рассказывает Евгения Аведикова. В итоге пассажиры вынуждены были изменить маршрут, заехать за попутчиком и потерять время в пробке.
Часто некоторые пассажиры сталкиваются с ситуацией, когда водитель попросту не доезжает до назначенного места, а деньги за поездку всё равно списываются. Сергей Могильницкий столкнулся с этим уже не в первый раз:
«Водитель не доезжает метров 300 и стоит ждёт. После 10-15 минут ожидания уезжает, а деньги за заказ списывают. Потом докажи, что ты не осёл».
«Такси не приезжает в нужное место, ставит платное ожидание. Что у вас с сервисом?! Второй день подряд одно и то же. Сегодня вызвал машину, цена 240 рублей, стою во дворе возле дороги. Водитель останавливается в 300 метрах от меня, включает платное ожидание, на звонки и сообщения не отвечает. Заказ отменён, а при повторном вызове цена уже 530 рублей», — пишет Равиль Хуснитдинов.
Поддержка сервиса, по словам пользователей, не реагирует на подобные инциденты или сводит общение к формальным ответам. Однако нередко сами же пассажиры отмечают, что добиться от поддержки промокод на следующую поездку — очень легкая задача.
Но чаще всего жалобы поступают на завышенные цены. Например, Елена Антропова жалуется, что за маршрут без пробок с микрорайона Щ до Бердска пришлось заплатить 1800 рублей. А Игорь Черепанов столкнулся с резким увеличением стоимости при предзаказе: сервис обещал стоимость в 900 рублей, но в итоге пришлось отдать 1970.
Этот сервис получил особенно низкую оценку от пользователей, и негативных отзывов здесь даже больше, чем положительных. Главные претензии связаны с завышенными ценами, списанием средств и полным игнорированием проблем со стороны поддержки. Некоторые пассажиры сталкиваются с ситуацией, когда водитель просто уезжает, даже не дождавшись клиента, а затем списываются деньги за «ожидание». Одна из пользователей, Елена, столкнулась с этим ранним утром:
«Заказала такси, вижу — машина будет через минуту. Закрываю дверь, спускаюсь, а водитель уезжает! Три раза звонила, но он уже был в пути. В итоге списали 162 рубля за ожидание, которого не было», — жалуется она.
Другие пассажиры отмечают, что Uber навязывает услугу попутчика, что приводит к изменению маршрута и значительным задержкам. При этом могут возникать проблемы с безналичной оплатой.
«Вызвали такси через приложение, оплата по безналу. Водитель не приехал, отметил, что на месте, тут же завершил поездку. Деньги сняли, поддержки никакой», — написала сибирячка Олеся.
Некоторые пассажиры сталкиваются и с откровенным хамством водителей, а вместе с тем на качество самих автомобилей — машины грязные, старые, даже в тарифах бизнес-класса. Цены — отдельная больная тема. Многие пользователи жалуются, что стоимость поездок за год выросла в несколько раз, но уровень сервиса остался на низком уровне.
Некоторые поездки просто превращаются в абсурд. Анжелика Федотова рассказала, как её поездка превратилась в спасательную операцию:
«Водитель застрял в сугробе, пока мы его толкали и искали Газель, чтобы вытащить — прошло 20 минут. В это время шло платное ожидание, начислили 328 рублей! Два часа переписывалась с поддержкой, ответ один — деньги вернутся через 7 дней!»
Служба такси «Максим» имеет неоднозначную репутацию. Судя по отзывам, одна из главных проблем — несоблюдение предварительных заказов. Люди бронируют машину заранее, но водитель может отменить заказ в последний момент, оставляя клиента в сложной ситуации. Любовь Балаева-Шелест столкнулась с тем, что её заказ в аэропорт был просто отменён без предупреждения:
«Заказали такси заранее, утром за полчаса до подачи его просто отменили. Дозвониться до службы поддержки было невозможно. В итоге мы опоздали на рейс. Полное неуважение к клиентам!»
Подобные ситуации происходят регулярно. Многие предполагают, что это связано с отношением сервиса к водителями. Многие работники жалуются, что работа в «Максиме» невыгодна из-за высоких комиссий. Пользовательница Жанна подробно расписала схему, по которой водитель с заказа на 425 рублей получает в итоге всего 268 рублей, а после вычета налогов и затрат на бензин — ещё меньше. Валентина Фёдоровна утверждает, что компания начала дважды списывать комиссию с водителей, а за пополнение и вывод средств тоже берёт деньги. Из-за этого водители просто не хотят выходить в рейс.
Вместе с проблемой отмены заказа возникают и задержки. Максим из Новосибирска жалуется, что в городе поиск машины может занимать 20–30 минут, даже в центре.
«Цена ниже, чем у конкурентов, но какой в этом смысл, если машину просто невозможно найти?» — недоумевает мужчина.
Некоторые клиенты жалуются, что если машина по каким-то причинам отменяется, им назначают новую, но уже по более высокой цене.
Пользователи приводят многочисленные примеры, подтверждающие, что многие сервисы, несмотря на требования современных запросов, не удовлетворяет им. Редакция atas.info направила запросы во все приведенные службы такси Новосибирска для получения дополнительных комментариев и разъяснений перспектив по улучшению сервиса.